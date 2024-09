CSIF critica que "nada ha cambiado" en los foros de diálogo social en Extremadura

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este lunes que "nada ha cambiado" tras más de un año ya del inicio de la nueva legislatura en cuanto al desarrollo y la organización del diálogo social en Extremadura.



Y es que, según detalla el sindicato en una nota de prensa, un nuevo ejemplo de ello ha ocurrido este lunes, con la celebración de la sesión constitutiva de la Comisión Sectorial de Economía, Empleo, Ciencia y Tecnología, enmarcada en el Consejo de Concertación Sectorial de Economía, Empleo, Ciencia y Tecnología, en la que "se ha vuelto a excluir a CSIF, principal organización sindical en la administración pública regional, con el 46,22 por ciento en la Mesa de Negociación de la Junta de Extremadura y con cada vez mayor crecimiento en el sector privado, donde es primera fuerza en varias de las principales empresas de la región".



Ante esta situación, CSIF Extremadura recibe con "absoluta decepción" que el cambio de gobierno en la región y las promesas de regeneración de Extremadura anunciadas por el PP "hayan quedado en el limbo y se actúe de idéntica manera en la configuración del diálogo social como se venía haciendo en los últimos 30 años".



A su vez, lamenta el sindicato que "se silencia así con premeditación (y no sabemos por qué intereses desconocidos) a una parte muy importante de trabajadores extremeños que, antes las urnas, y de manera sistemática en los últimos tiempos, han optado por otro modelo de hacer sindicalismo", un modelo "alejado de posicionamientos caducos que nada tienen que ver con la realidad social que se viene en el día a día en la función pública y en la empresa privada, con la complicidad del gobierno de la Junta de Extremadura, que mira para otro lado, excluyendo y ninguneando de manera deliberada e injusta a CSIF".



Así pues, CSIF Extremadura se pregunta "¿dónde está el cambio en Extremadura?", tras comprobar que "la organización líder -y con mucha diferencia- en representación entre los empleados públicos de esta comunidad autónoma haya sido excluida con premeditación y alevosía de los distintos foros de diálogo social", en los que "se ven las mismas caras de siempre, aquellos que son corresponsables de que Extremadura permanezca durante años en los furgones de cola", apunta.



De esta manera, CSIF acusa "de forma directa y clara al gobierno regional de estar siendo excluida de este tipo de foros a una gran parte de los trabajadores de esta región", que según ha señalado, "han depositado su confianza de manera muy amplia en nuestra organización para que desde nuestra independencia y profesionalidad podemos defender sus derechos sin ataduras económicas ni políticas".



Con esta decisión de no hacer partícipe a CSIF "se está marginando a ese amplio sector de la sociedad extremeña que no se siente escuchado", y que según añade, "ha visto cómo durante muchos años han sido los mismos de siempre -y ahora también igual- los que con sus actuaciones, medidas, estrategias y decisiones han conducido a Extremadura a los últimos puestos en cualquiera de los sectores productivos de nuestro país".



Finalmente, CSIF recuerda que en las últimas elecciones en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura alcanzó el 46,22 por ciento de representación de los trabajadores públicos, por un 28,89 por ciento UGT y un 24,9 por ciento CCOO.