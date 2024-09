CCOO asegura que en Extremadura "sobra mano de obra" para el campo

El sindicato CCOO asegura que en Extremadura "sobra mano de obra" de la propia región para trabajar en el sector del campo y "no se necesitan traer remesas de migrantes de fuera, con gastos cubiertos por la Administración, como pretenden los empresarios agrícolas".



En concreto, para la organización sindical, "es evidente que, con 70.000 personas en paro en Extremadura, hay mano de obra más que suficiente para cubrir la demanda del sector agrario", pero apunta que para ello, es preciso que los empresarios "ofrezcan condiciones salariales y laborales dignas y estén dispuestos a compensar los gastos de desplazamiento y alojamiento".



Y es que, según señala el sindicato en una nota de prensa, Extremadura es una región grande, con la población dispersa y hay que tener en cuenta que la población parada no se concentra precisamente donde más se necesita mano de obra en las campañas agrícolas, como son las Vegas o las zonas de recolección de la uva y la aceituna.



Por este motivo, señala que si los empresarios del campo quieren mano de obra de extremeños, "lo único que tienen que hacer es mejorar el convenio colectivo para que éste recoja compensaciones por el desplazamiento y el alojamiento", porque, es obvio, que a ningún trabajador, "cobrando el salario mínimo, le va a compensar ir a trabajar si además se tiene que costear de su bolsillo los viajes y la residencia".



De este modo, argumenta CCOO que lo que se desprende de la reunión de este pasado jueves entre las organizaciones empresariales agrarias y el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Extremadura es que "lo que la patronal pretende en el fondo es que la Administración pague, con el dinero público, el traer y alojar mano de obra extranjera", y de esta forma "ahorrarse ellos esos costes, dejando de lado la necesidad de trabajo de la propia población extremeña".



También con respecto a esta reunión, CCOO insta la Junta de Extremadura citar a estos encuentros a los sindicatos, representantes y voz de los trabajadores del sector agroganadero, ya que "parece elemental que si se va a abordar la situación laboral en el mundo agrario es imprescindible contar con su posición".



A su juicio, "los empresarios no pueden decir, como afirman, que no existe mano de obra en la región", cuando se constata que ni siquiera acuden al Servicio Público de Empleo, que es donde las empresas agrarias deberían solicitar la mano de obra que dicen necesitar.



Si no hubiera gente dispuesta a trabajar realmente no se mantendría el contingente de trabajadores extremeños que siguen yendo a la vendimia francesa porque allí sí logran condiciones de trabajo dignas y les compensa el esfuerzo personal y económico que implica el viajar, asegura CCOO.



Por este motivo, la organización sindical insiste en que si los empresarios del sector apostasen por mejorar sustancialmente el convenio colectivo, con condiciones laborales y salarios más dignos, "harían mucho más atractivo el trabajo en cualquier punto de la región y no tendrían esos supuestos problemas de falta de mano de obra".



Así, el sindicato critica la "demagogia" con la que algunos representantes de la patronal hablan del subsidio agrario, cuando "ellos mimos reciben millones de ayudas de la Política Agraria Comunitaria", apunta.



"Estos recursos públicos son necesarios para mantener el sector agroganadero en Extremadura y para fijar población al mundo rural", señala CCOO, que apunta que "sin ellos, sería imposible la vida en condiciones medianamente dignas y la sostenibilidad económica de muchos núcleos y centros agrarios", por lo que CCOO exige a estos empresarios que "dejen ya de mentir, culpabilizar y criminalizar a la gente trabajadora y de usar la demagogia con fines egoístas", concluye.