El precio de la vivienda de segunda mano sube un 6% en agosto en Extremadura

Ep

El precio medio de la vivienda de segunda mano el pasado mes de agosto se situó en Extremadura en 870 euros por metro cuadrado, lo que supone un 2,47% más respecto al mes anterior, el tercero más intenso del país.

De esta forma, Extremadura es la autonomía más barata del país, teniendo por detrás a Castilla-La Mancha (960 euro/m2).

En el conjunto del país, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España ha subido un 14,42% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone una media de 2.384 euros por metro cuadrado en agosto de 2024, según el informe mensual de precios de venta de Pisos.com, en el que también se ha destacado la subida del 1,68% respecto al mes de julio.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el encarecimiento de la vivienda pisa el acelerador y reduce las opciones de los compradores, que ven cómo la bajada de los tipos de interés queda sin efecto".

Font se refiere al cambio de postura del Banco Central Europeo (BCE). Desde la institución, "se están mostrando prudentes, vigilando la evolución de la inflación, pero la banca ya ha empezado a mejorar su oferta hipotecaria, y esta guerra comercial en busca de clientes solventes se intensificará en la recta final de 2024".

No obstante, el director de Estudios de Pisos.com ha lamentado que a pesar de pagar menos intereses, la importante revalorización que está experimentando el mercado residencial anula el impacto de un préstamo más atractivo. Además, Font ha resaltado que este incremento de los precios es generalizado: "En plazas consolidadas es más intenso, pero apenas hay municipios que escapen de la tendencia al alza".

En este sentido, el portavoz ha añadido que "el dinamismo de la obra nueva debe volver, pero será difícil alentar la promoción si no se despeja la incertidumbre de la ecuación". En su opinión, "la oferta actual no puede soportar la presión de la demanda, avivada por los flujos migratorios y los no residentes".

SAN SEBASTIÁN FUE LA CAPITAL MÁS CARA Y JAÉN LA MÁS BARATA

En cuanto a las capitales de provincia, las subidas más intensas frente a agosto de 2023 se produjeron en Madrid (29,93%), Almería (21,90%) y Valencia (21,72%). Las única bajadas las arrojaron Teruel (-6,48%), Pamplona (-4,18%), Ávila (-1,16%) y Pontevedra (-0,74%).

San Sebastián fue la capital más cara, con 6.483 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (6.104 euros el metro cuadrado) y Barcelona (5.158 euros por metro cuadrado).

Por el contrario, la capital de Jaén fue la más asequible con 1.202 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia baratas fueron Ciudad Real (1.229 euros) y Zamora (1.239 euros).

En lo referente a las regiones, las más caras en agosto de 2024 fueron Baleares (4.662 euros el metro cuadrado), Madrid (4.351 euros por metro cuadrado) y País Vasco (3.128 euros), y las más baratas Extremadura (870 euros), Castilla-La Mancha (960 euros), Castilla y León (1.311 euros).

Interanualmente, los repuntes más llamativos tuvieron lugar en Madrid (23,50%), Comunidad Valenciana (15,94%) y Región de Murcia (15,91%), cayendo únicamente Navarra (-1,14%).