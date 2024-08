Durante junio, la producción industrial sube un 2,5% en Extremadura

Ep

Con estos datos, la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Extremadura y encadena dos meses de crecimiento.



Cabe señalar que, la producción industrial se comportó de manera negativa en todas las comunidades salvo en Castilla-La Mancha (+6,8%) y Extremadura (+2,5%).

En cuanto al resto, las mayores disminuciones se las han anotado Baleares (-12,2%) seguido de Cantabria (-9,2%) y Comunitat Valenciana (-8,9%).



En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha subido un 1,2 por ciento, frente a un incremento del 0,3 por ciento de la media nacional.



Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 3,9 por ciento con un incremento del 3,5 por ciento en el caso de los duraderos y un 4,5 por ciento menos para los no duraderos.



En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 23,5 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 2 por ciento más y los de la energía, un 6,5 por ciento más.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 4,1 por ciento en junio en comparación con el mismo mes de 2023, tasa 4,1 puntos inferior a la del mes anterior.



Con el retroceso de junio, el mayor desde marzo (-11,9%) de este año, la producción industrial pone fin a dos meses consecutivos de alzas interanuales tras las subida del 12,7 por ciento y del 0,2 por ciento que experimentó en abril y en mayo, respectivamente.



El descenso de la producción industrial registrado en junio ha sido resultado de las bajadas de la producción en los bienes de consumo duradero (-10,5%), los bienes de equipo (-8,7%), los bienes de consumo no duradero (-2,4%), los bienes intermedios (-2,3%) y la energía (-1,7%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha registrado en junio un avance del 0,6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, tasa 0,2 puntos superior a la registrada en mayo.



QUINCE COMUNIDADES RECORTAN LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA



La producción industrial ha bajado el pasado mes de junio en 15 comunidades autónomas en tasa interanual y ha subido únicamente en Castilla-La Macha (6,8%) y Extremadura (2,5%).



Los mayores descensos interanuales se han registrado en Baleares, que registra una caída del 12,2 por ciento, seguida de Cantabria (9,2%), Andalucía (8,9%), Comunidad Valenciana (8,9%), País Vasco (6,6%), Navarra (4,7%) y Comunidad de Madrid (4,5%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CRECE UN 0,3% EN TASA MENSUAL



En términos mensuales (junio sobre mayo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial ha aumentado un 0,3 por ciento, frente al descenso del 0,1 por ciento del mes anterior.



Por sectores, Bienes de consumo no duradero (0,9%) ha presentado la tasa mensual más positiva. Por el contrario, Bienes de consumo duradero (-1,2%) ha sido la menor tasa.