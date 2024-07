UGT no descarta movilización sobre reducción de jornada si no hay compromiso de la CEOE

Ep.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha remarcado en relación a la reducción de la jornada laboral en España que, si no hay un compromiso de la CEOE, "evidentemente" las organizaciones sindicales hace tiempo que vienen trabajando con la idea de generar un proceso de movilización, "obviamente a partir del mes de septiembre" y que "tiene que obligar" al Gobierno de España a definirse, y también a las fuerzas políticas.

Y es que, para Álvarez, no se trata de una cuestión en la que con la definición del Gobierno de España tengan "bastante", sino que necesitan de la mayoría en las Cortes, de manera tal que "se va a tener que mojar todo el mundo" y "no va a servir mirar para otro lado, van a tener que decir si sí o si no".

"Esto no es algo para el Gobierno ni para Pedro Sánchez, esto es algo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país y por tanto no se puede bloquear los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y el que lo bloquee, desde luego tendrá nuestra denuncia y nuestro reproche", ha remarcado a preguntas de los periodistas en Badajoz por este tema, después de que este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, haya considerado que la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal para reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025 ha entrado en "bucle" y ha advertido de que "va a haber movilizaciones en septiembre".

En este punto e interpelado por si le serviría que el calendario de aplicación fuera más flexible, Álvarez ha precisado que si la CEOE quiere que hablen, lo que tiene que decir primero es que está dispuesto a llegar a las 37,5 horas "con unas condiciones" que discutirán, y se ha preguntado de qué sirve que ahora lo flexibilicen si no les han dicho si están de acuerdo o no en esas 37,5 horas, "es ridículo" y "lo único que hace es dejarnos a nosotros en peores condiciones para la negociación", porque si se van haciendo concesiones y cada vez más, "te encuentras en una situación peor para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras".

"Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a negociar, no hemos puesto ni una línea roja nada más que una, que la jornada tiene que ser de 37 horas y media con una modificación legislativa del Estatuto de los Trabajadores. Si es que dicen que sí, pues nos sentamos y vemos eso con qué flexibilidad, y los demás temas que se puedan plantear", ha recalcado, para señalar a continuación que un día plantean una cosa, otro día otra y al día siguiente ya no saben qué plantean.

Por eso, ha dicho, "hay una situación de hartazgo" en la que, "hasta ahora", han ido viendo "el pin pon este entre Ministerio de Trabajo-CEOE y que se ha acabado", algo que lo tiene que saber el Gobierno, la patronal y las fuerzas políticas.

Preguntado también por si, cuando se plantean movilizaciones, podría hablarse de la posibilidad de una huelga general, Pepe Álvarez ha replicado que "vamos a ver qué pasa" y lo ha comparado con que, cuando empieza a subir una montaña alta, no deja "nada abajo que no necesite utilizar durante ese proceso para subir la montaña". "Pero tampoco digo en cuánto tiempo y de qué manera. Va a depender de los trabajadores y las trabajadoras, nosotros no vamos a frenar nada".

Así, "si la gente quiere, lo vamos a hacer, somos plenamente conscientes de que la jornada de trabajo donde se aproxima más a las 40 horas es en los sectores donde tenemos menos fuerza sindical, donde las organizaciones sindicales tenemos menos representatividad", ha indicado, mientras que donde sí la tienen en los convenios colectivos está por debajo de las 37,5 horas, o el promedio de jornada del país está en 38,2 o 38,3.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que "para hablar más allá y concretar las movilizaciones" e "incluso" hasta donde van a llegar, le tienen que ir "dando tiempo al tiempo, cogiendo el pulso y haciendo lo que quiera la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país". "No tenemos ningún límite", ha dicho.

REIVINDICACIÓN SENTIDA Y DEMANDADA

Sobre la jornada de trabajo, el secretario general de UGT ha querido trasladar al Gobierno y a la patronal que tengan "meridianamente claro" que la reducción del tiempo de trabajo ya no es una cuestión ni del Ministerio de Trabajo, ni del Gobierno de España ni de la patronal, ni de los sindicatos "por arriba solo", y que hoy los trabajadores y las trabajadoras de España quieren que haya dicha reducción a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores y llegar a esas 37,5 horas.

Como ha subrayado, lleva "unos cuantos años" de secretario general y "nunca" había habido ninguna reivindicación "tan sentida" y "tan demandada" por los trabajadores como esta, a la par que ha expuesto que los sindicatos van a "responder a esa demanda de la sociedad" y a la CEOE se lo han dicho "por activa y por pasiva" que dejen de marearles y les digan si están de acuerdo con la jornada de 37,5 horas y en qué condiciones lo estarían, porque cada día oyen una condición nueva.

LA CEOE Y EL PP

"No sabemos exactamente qué es lo que tendría que pasar en España para que la CEOE llegara a un acuerdo con nosotros y eso es importante que lo sepamos, porque sino lo que pensamos es una cosa muy sencilla: que están intentando entretener la mona, o sea que pasen los días, que pasen las horas, a ver si hay suerte", ha continuado, a la par que ha aprovechado también para decirles a los partidos políticos que se manifiesten.

En este mismo sentido, ha reconocido que le gustaría saber qué piensa el Partido Popular, si va a aprobar la jornada de 37,5 horas "o está haciendo el juego a la patronal y lo que pretende es justamente que pase el tiempo para luego que no haya modificación legislativa", cuando "es muy posible" que haya "muchos" trabajadores en este país que, en función de eso, también decidan su voto.

"No juguemos con la voluntad de la gente. Esta es una cuestión que se ha convertido en una demanda de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país", ha insistido Álvarez, para quien todo el mundo sabe que si se quiere mejorar la productividad en el país se ha de hacer, no en función de trabajar más horas o tener los salarios más bajos, sino de una manera "casi exclusiva" mejorando tecnológicametne el país, de modo tal que cree que la reducción del tiempo de trabajo va a ayudar a "dar un salto" desde el punto de vista de la productividad y de la mejora de las condiciones de los trabajadores.

Finalmente, ha trasladado a la CEOE que "cambien el rollo" porque "este mismo rollo lo explicaban en el 83", cuando "decían exactamente lo mismo que dicen hoy" y que se va a arruinar España o se va a "caer el mundo" por reducir la jornada.

También criticaron la subida del SMI, y se ha visto que es el instrumento "más importante" para generar empleo y "sobre todo", como en el caso de la reducción de la jornada, "para generar bienestar para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho estas declaraciones a los medios acompañado de la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, antes de mantener un encuentro con delegados del sindicato, en la sede de GSS Call Center en Badajoz.