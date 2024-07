El precio de los coches usados se dispara un 11% en el primer semestre en Extremadura

Ep.

El precio de los coches usados en Extremadura se ha incrementado un 11,05 por ciento en el primer semestre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 21.900 euros.

Así, el precio medio de los coches usados registrado en junio en Extremadura, de 21.900 euros, es superior a la media del país, donde el coste se sitúa en los 19.995 euros, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) publicado este martes.

En el conjunto del país, el precio medio de los coches usados se ha disparado en España un 5,5 por ciento durante el primer semestre, hasta situarse cerca de los 20.000 euros el ticket medio por vehículo. Asimismo, existen variaciones significativas en función de la antigüedad de los coches.

En el caso de los turismos seminuevos, es decir, de menos de un año de edad, apenas se encarecen un 3,2%, mientras que los vehículos más antiguos, estos son, los de más de 15 años, disparan sus facturas un 24% en el semestre hasta acercarse a los 5.700 euros.

Cuatro de cada diez ventas se concentran en los modelos de más de 15 años y esto está presionando, según el documento, el alza de los precios, ya que entre las dudas del mercado y su futuro se convierten en una solución de movilidad rápida para los usuarios.

"Las renovaciones de flotas de alquiladores, ante la que se espera mejor campaña turística de la historia y la llegada de nuevos modelos por las regulaciones de seguridad europeas, ha obligado a que se matriculen en los últimos meses más coches de los habituales", ha declarado el director general de Coches.com, Gerardo Cabañas.

Al tiempo, se expone un tercer factor "habitual" en los últimos años y que tiene que ver con las dudas entre los usuarios sobre qué tecnología de propulsión comprar. "La gente no tiene claro que el coche cien por cien eléctrico sea la única solución y al mismo tiempo se habló mucho de que las ayudas a la compra iban a convertirse en descuentos directos. No ha sido así y al final se ha prorrogado un sistema que no ha conseguido que nos acerquemos a las cifras de ventas de coches enchufables en el resto de Europa y difícilmente lo harán", ha sentenciado Cabañas.

Así las cosas, el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, ha apuntado a unas expectativas en el mercado con unas ventas de turismos de ocasión que superen los dos millones de unidades vendidas a cierre de 2024, de las cuales más de 850.000 unidades corresponderán a modelos de más de 15 años, lo que evidencia, a su juicio, la necesidad de poner en marcha "planes de incentivo mucho más eficaces".

MERCADO TENSIONADO

Durante el primer semestre del ejercicio, los cambios de titularidad de vehículos, es decir, las modificaciones de propietarios de un coche, han aumentado un 7,2% y prácticamente en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, Baleares y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

En el lado opuesto, las dos regiones más pujantes en el mercado de los vehículos usados fueron Madrid y Castilla-La Mancha, donde crecen un 25% y un 26%, respectivamente.