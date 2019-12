CCOO urge la formación de un Gobierno central que derogue la reforma laboral

CCOO de Extremadura considera que los datos del paro del mes de noviembre son "muy preocupantes" para Extremadura, "especialmente" por la "intensa caída" de la afiliación a la Seguridad Social en 4.685 personas, y urge a la formación de un Gobierno central cuya primera acción sea la derogación de la Reforma Laboral y que invierta "más" en las infraestructuras de la región para potenciar su desarrollo.



Así, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, califica a las cifras del paro de "un drama para las personas que están en esta situación", y asegura que este problema no se resolverá mientras continúe la precariedad en el empleo provocada por la Reforma Laboral, y mientras no haya más incentivos para que las empresas se instalen en la región.



Derogar "ya" la Reforma Laboral es "básico" para que "las condiciones sean mucho más dignas y tengamos unos contratos mucho más estables", afirma, porque hasta que esto no se produzca "los empresarios tendrán las manos abiertas y las manos libres para poder despedir como quieran porque le somos muy baratos", según informa en una nota de prensa la organización sindical.

Al mismo tiempo, el sindicato incide en que se vuelve a reproducir un año más el "patrón" de subidas del paro tras el periodo estival, así como en que en esta ocasión se produce con "mayor intensidad" que en años anteriores.



En concreto, apunta que la tasa del 1,48 por ciento mensual es la "más elevada" de un mes de noviembre de los últimos ocho años y muestra, a su juicio, "las mayores dificultades del mercado de trabajo para mantener los empleos creados durante el verano".



SECTORES



Como datos, recuerda que el paro se incrementó en noviembre en 1.488 personas, un 1,48 por ciento en términos relativos, con lo que el número de personas en desempleo se sitúa en las 102.202.



La comparación con el dato nacional muestra un mayor incremento del paro en Extremadura en términos porcentuales respecto a la media nacional, ya que la tasa mensual en España fue del 0,65 por ciento.



Desde la perspectiva de género, respecto al mes anterior, el desempleo masculino ha aumentado en 932 personas (+2,45%) y en el caso de las mujeres, subió en 556 (+0,89%). De esta manera el número de mujeres en paro en la región se sitúa en 63.238, representando casi el 62 por ciento del total del paro registrado.



Por sectores, destaca la subida del desempleo en construcción, con un 3,53 por ciento más que el mes anterior. En servicios, se produce un aumento de un 2,15 por ciento mensual. También se registraron incrementos en agricultura, aunque con menor intensidad (1,20 por ciento).



La industria registró un descenso moderado con un 0,50 por ciento de bajada. Por otro lado, el colectivo sin empleo anterior, es el único en el que se produce una mayor bajada, de un 6,61 por ciento mensual.



A nivel nacional el número de personas en desempleo se situó en 3.198.184, un aumento de 20.525 personas en el mes de noviembre, la mayor subida de un mes de octubre desde el año 2016.



El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Extremadura se situó en el mes de noviembre en 392.943, suponiendo una reducción de más de 4.685 personas en alta laboral respecto al dato del mes anterior (-1,18 por ciento). Esta bajada de la afiliación es "muy preocupante" para CCOO pues "evidencia la pérdida real de empleo".



DATOS INTERANUALES



Los datos interanuales del paro en la región muestran un descenso de 1.868 personas, un -1,79 por ciento en valores relativos, una reducción que supera ligeramente a la de la media nacional que ha sido del -1,68 por ciento.



Si bien se siguen registrando reducciones del paro en términos anuales, se observa que se está ralentizando esa evolución descendente, con lo que se están percibiendo "ciertos signos de la desaceleración económica en el mercado laboral", añade CCOO Extremadura.



En la afiliación a la Seguridad Social se observa un aumento de "tan sólo" 35 personas, respecto al mismo mes del año anterior, el 1,18 en valores relativos. A pesar de esta subida hay que destacar que se trata de un aumento "considerablemente menor" que el de la media española (+2,28 por ciento).



CONTRATACIÓN



Respecto a la contratación, en Extremadura se han registrado un total de 49.752 contratos en el mes de noviembre, lo que representa una reducción de un 24,13 por ciento mensual.



En concreto se ha producido una bajada de los contratos indefinidos de casi un 40 por ciento frente al menos 23,34 por ciento de los temporales. Los datos positivos en la contratación indefinida se han producido en la conversión a tiempo parcial y conversión a fijo discontinuo lo que pone de manifiesto -según el sindicato- las condiciones de "precariedad" del mercado laboral.



Por lo que respecta a la duración de los contratos han disminuido el número de contratos de corta duración y han aumentado "significativamente" los contratos de un año o más.



Por otro lado, los datos acumulados de enero a noviembre muestran que se han registrado un total de 635.340 contratos, 22.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, de ese total "sólo" 23.812 fueron indefinidos, "sólo un 3,7 por ciento de toda la contratación acumulada de 2019", añade CCOO.



Por último, las cifras de prestaciones por desempleo, en este caso referidas al mes de octubre, registraron un aumento en Extremadura de 4.632 personas respecto al mes anterior, con un total de personas beneficiarias de 81.436. Si se desagregan estos datos por tipo de prestación observamos que esta subida mensual se concentró tanto en las prestaciones contributivas como en las asistenciales.