CREEX achaca el "mal dato" a la "falta de confianza del consumidor" más la "incertidumbre"

La Confederación Regiona Empresarial Extremadura ha achacado el "mal dato" del paro registrado este pasado mes de noviembre, en la "falta de confianza del consumidor", que se ha visto "agravada por la incertidumbre nacional e internacional".



El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha afirmado que es una situación a la que se unen la desaceleración económica "palmaria", y que ha provocado todo ello que caiga la confianza de los ciudadanos a la hora de embarcarse en gastos o inversiones.



Peinado ha señalado que "no solo el dato de aumento del desempleo es malo", sino que en el caso extremeño es "aún más preocupante", ya que se une a una caída de la afiliación a la Seguridad Social en más de un punto, "lo que aumenta el diferencial que ya existía con la media española, encontrándonos estancados con un dato de afiliación similar al de hace un año".



De esta forma, se ha pronunciado el dirigente de la Creex, tras conocerse que el número de parados ha subido en 1.488 personas en noviembre en Extremadura, un 1,48% más con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 102.202 desempleados.



En este sentido, Peinado ha resaltado que la desaceleración a todos los niveles "está llegando, por desgracia, muy pronto a Extremadura, mucho antes de lo que lo hacen los crecimientos económicos y las recuperaciones".



El dirigente empresarial ha reconocido que durante los últimos doce meses se han producido "incrementos puntuales en la afiliación" pero, "no han bastado para consolidar el empleo generado".



Esta situación se debería a la configuración del tejido productivo regional, con intensidad de mano de obra en sectores de temporada, "que además son muy sensibles a incidencias en los mercados, a condicionantes climatológicos y estacionales, a precios impuestos por grandes mayoristas, etcétera, lo que supone incremento de costes o descensos de ingresos que obligan a las empresas a ajustarse, y se pierde empleo", ha añadido Peinado.



A esto, se suma otro factor que preocupa aún más, fuera de la coyuntura de finalización de empleos públicos temporales o variaciones en el sector servicios, y es el incremento del desempleo en la construcción.



"Solo hay que ver lo que está pasando con las hipotecas, cómo se está frenando la venta de viviendas, y esto obedece al desplome del índice de confianza del consumidor", que está "marcado por la incertidumbre interna por la falta de gobierno en España y los indicadores internacionales, que frena las decisiones familiares de acometer inversiones tan relevantes como la vivienda", ha explicado.



A esta falta de pulso en la construcción residencial se añade que la inversión pública en Extremadura, especialmente la estatal "está bajo mínimos", pese a que, según ha añadido, "se cuente con datos adulterados por las inversiones en infraestructuras ferroviarias, pero lo cierto es que, con presupuestos nacionales prorrogados desde hace dos años, el resto de inversión es mínima, está todo parado".



Finalmente, Peinado ha recordado que el sector servicios también incluye el turismo y el ocio, "que es lo primero que se elimina del gasto familiar cuando la situación no se ve clara", tras lo que ha alertado que se está "escuchando" que "el gasto de Navidad en hostelería podría caer un 10 por ciento, y todo va ligado", ha dicho.



Y, Peinado ha concluido que, "a veces, no damos la importancia que debemos al factor sentimientos, a la confianza en la evolución económica, cuando en realidad es una referencia muy importante, un faro que guía las decisiones".