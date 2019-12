Chacón tacha de "drama" cifras paro y urge al Gobierno derogar "ya" la Reforma Laboral

Ep.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha expuesto que las cifras del paro conocidas este martes son "un drama en lo personal de las propias personas que están en esta situación" y "mientras no se resuelva" la precariedad en el empleo y haya más incentivos para que las empresas "se instalen" y pueda haber empleo de mayor calidad en la región.



"Por lo tanto responsabilidad fundamental del propio Gobierno que tiene que derogar ya la Reforma Laboral para que realmente las condiciones sean mucho más dignas y tengamos unos contratos mucho más estables", ha expuesto a preguntas de los periodistas en Badajoz por su parecer ante estas cifras.



En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Extremadura ha subido en noviembre en 1.488 personas, lo que supone un incremento del 1,48 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por lo que la cifra de desempleados en la región se sitúa en 102.202.



Ante ello, Chacón ha recalcado que el empleo que se ha creado "es escasísimo" y "muy precario" y ha reiterado al respecto que, hasta que el Gobierno de España que se constituya no derogue la Reforma Laboral, "los empresarios tendrán las manos abiertas y las manos libres para poder despedir como quieran porque le somos muy baratos".



De este modo, ha sostenido, la precariedad "va a seguir existiendo" y "se está cebando" en la comunidad extremeño y "eso no va a desaparecer hasta que no se derogue la Reforma Laboral", al tiempo que ha recordado que hace unos días se ha conocido una sentencia según la cual "por el hecho de estar enfermo podías perder tu puesto de trabajo".



"O sea todo es precariedad, todo en definitiva, por eso es tan importante que este Gobierno ejerza esa responsabilidad y derogue de manera definitiva la Reforma Laboral que tanto daño y tanto perjuicio está causando a la clase trabajadora y más especialmente a Extremadura por las condiciones tan precarias que tenemos", ha explicado.



DESPIDO BARATO, INFRAESTRUCTURAS E INVERSIONES



También ha defendido que el empresario "en este momento tiene muy fácil el poder despedir porque le sale sumamente barato" aunque también hay otros elementos que "no" hay que olvidar, como que Extremadura necesita, y los sindicatos lo están "pidiendo y demandando" y lo seguirán haciendo hasta que lo consigan, unas mejores infraestructuras.



"Pero es cierto que el tejido productivo que tenemos es muy precario, dedicado fundamentalmente a servicios con contrataciones temporales, y aquí necesitamos una mayor inversión", ha agregado, para matizar sobre estas últimas que el Gobierno también debe "mirar" hacia la región y posibilitar que haya aquí mayores inversiones para que fomenten el tejido industrial "que está desaparecido" y lo cual favorecería "crear un empleo en unas condiciones más dignas que solamente el sector servicios".



Finalmente, Chacón se ha referido en que, a lo largo de este periodo de crisis, los empresarios "sí que han redoblado lo que son sus propios beneficios", mientras que "en cambio la situación de los trabajadores no ha sido en este sentido pareja" y han perdido salario.



"Hay que cambiar, evidentemente son momentos de cambio, de transformación y desde Comisiones Obreras vamos a exigir esos cambios, que no es una revolución, es simplemente darnos lo que es justo, es decir, redistribución de la riqueza y para eso están los gobiernos, para legislar y también estamos en la negociación colectiva para exigir a los empresarios que haya un mayor reparto de riqueza", ha concluido.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de inaugurar unas jornadas para analizar la situación de la prevención de riesgos laborales en la región en la sede del sindicato en Badajoz.