APAG Extremadura Asaja reclama mejoras en los seguros de pastos

Así se ha pronunciado el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, quien ha asegurado que el sistema actual "no sirve" a los intereses de los ganaderos, por lo que debe modificarse en una "doble dirección". Por un lado se debe garantizar que los siniestros que se contratan sean cubiertos y, por otro, que se abaraten los costes que tiene dicha póliza.



Estas reivindicaciones las ha trasladado Metidieri a los representantes de Agroseguro y Enesa en una reunión de trabajo celebrada este jueves en Mérida, bajo la presidencia del director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas.



Al respecto, Metidieri ha dicho que estos cambios en el sistema de funcionamiento de Agroseguro son necesarios para superar "la incongruencia" en los resultados de las mediciones. Por ello, en el caso de no haber una modificación sustancial, Metidieri ha adelantado que incluso se podría llegar a "recomendar" a todos los asociados "que no contraten este tipo de seguros".



En este sentido, ha añadido que la línea de sequía en pasto es un "seguro hecho a la medida de la compañía" y lo único que hace es "enmascarar la realidad del campo con una visión que solo tiene el satélite, ofreciendo una coartada a los políticos para justificar la falta de medidas contra la sequía y permitiendo que la compañía se lucre por la falta de reembolsos a los asegurados".



Con todo esto, Metidieri ha insistido en la necesidad de mejorar la línea de seguro y en garantizar las coberturas, ideas que trasladará el próximo 3 de diciembre en Madrid, donde hay prevista una mesa de trabajo con representantes del ministerio de Agricultura y Agroseguro para afrontar esta misma problemática.



De tal manera, APAG Extremadura Asaja ha recordado que la reunión celebrada este jueves, como la prevista en Madrid, son consecuencia de "las denuncias realizadas por la organización agraria" a lo largo de los tiempos sobre el sistema de peritación y de calificación que realiza Agroseguro y que se ha demostrado que "niega la evidencia".