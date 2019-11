Sánchez apuesta por un Gobierno progresista y Chacón por uno que haga "justicia social"

Ep.

La secretaria general en Extremadura de UGT, Patrocinio Sánchez, ha apostado por un Gobierno progresista "antes que por un Gobierno de derechas" o de "ultraderecha", mientras que su homóloga en CCOO, Encarna Chacón, ha abogado por un Ejecutivo con la "responsabilidad suficiente" para hacer "justicia social" y "devolver" una "dignidad mínima" a la clase trabajadora.

A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de algunos empresarios ante la posibilidad de un Gobierno progresista, Sánchez ha valorado que es "normal" y ha comentado que el otro día ha escuchado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "quería un Gobierno estable".

"¿A qué se refiere un gobierno estable? Él se refería me imagino a un Gobierno más de corte de derecha pero eso es un tema suyo, yo no voy a opinar lo que ellos dicen, lo que dice UGT es que nosotros queremos un Gobierno progresista y puedo entender que los empresarios no estén de acuerdo con un Gobierno progresista", ha señalado.

Seguidamente, ha recordado que hay experiencias europeas con gobiernos progresistas "que están funcionando perfectamente", a la vez que ha insistido en que los sindicatos tienen que, desde su punto de vista, "parar la derecha que ya no es la derecha es la ultraderecha".

"Sabemos con quién tendría que gobernar la derecha, ¿con quién está gobernando la derecha en este país ahora mismo en los sitios que está gobernando? No está gobernando con partidos de derecha entre comillas normales, está gobernando con la ultraderecha", ha continuado Sánchez, que ha rechazado que no se ha podido hacer una declaración institucional en determinados sitios por el tema de la violencia de género "porque está VOX en la institución y lo prohíbe".

Algo que, en su opinión, es "vergonzoso" y que "lo está aceptando el Partido Popular", una formación en relación a la cual ha recalcado que se está "pendiente" de si en la mesa del Parlamento entra VOX o no "propiciado" por el PP.

"Apuesto por un Gobierno progresista antes que por un Gobierno de derechas, de ultraderecha en este caso", ha reiterado.

Sobre este mismo asunto, Encarna Chacón ha valorado que, en el empresario, hay "un poco de todo" y que hace poco se ha sacado un estudio desde Comisiones Obreras donde denunciaban la cantidad de horas extras que se estaban haciendo no reconocidas, de manera que el empresariado "ni siquiera le pagaba a los trabajadores ni estaba cotizando".

"Ese es el modelo del empresario que tenemos en términos generales, entonces claro que les interesa un Gobierno que les proteja a ellos y que desproteja a la mayoría, por lo tanto pueden estar en esa alarma pero entendemos que hay responsabilidad suficiente dentro del Gobierno para hacer lo que es justicia social y devolvernos, como decimos, una dignidad mínima a la clase trabajadora a través de las normativas laborales que protejan, que es su obligación", ha defendido.

Sobre los sindicatos, ha sostenido por último que están para "defender esas leyes y, por supuesto, mejorarlas" a través de los convenios colectivos al ser su "responsabilidad como sindicato mayoritario".

Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón han hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de una concentración en Badajoz contra la reforma laboral y el artículo que avala el despido por enfermedad.