APAG Extremadura Asaja ve "insuficientes" autorizaciones Gobierno para nuevos viñedos

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha considerado además "claramente insuficientes" las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos concedidas por el Ministerio de Agricultura en comparación con Italia o Francia.

De este modo, ha pedido que España y Extremadura evolucione "igual" que los competidores "porque es absurdo en un mundo global que España se autolimite y en otros se dupliquen las nuevas plantaciones".

En este sentido, incide en que el crecimiento de los últimos años, que "siempre" ha oscilado entre el 0,42 y el 0,52 por ciento, es "insuficiente" comparado con el incremento "constante" del 1 por ciento de Francia e Italia.

En concreto, el Gobierno de España ha autorizado un crecimiento del 0,5 por ciento, que es "la mitad" del límite que marca la Unión Europea, frente a Italia y Francia, cuyos gobiernos han acordado crecer en un 1 por ciento, lo que supone "una debilidad".

Para Metidieri, es "importante" que haya un "equilibrio" entre las hectáreas y la producción para que los precios "no se desplomen", pero lo que a su juicio "no tiene sentido" es que España "no incremente su capacidad de nuevas plantaciones cuando el resto sí lo está haciendo".

En este sentido, el dirigente agrario ha recordado que en el año 1990 España contaba con una superficie cultivada de viñedo que superaba los 1,3 millones de hectáreas, y añade que en la actualidad el país se sitúa en las 970.000 hectáreas.

Los datos "objetivos", según Metidieri, señalan que "año tras año se reduce el potencial vinícola, como consecuencia de la falta de escucha del Ministerio de Agricultura al sector".