Calvo: Es "cuestión de días" que Hacienda abone entregas a cuenta a comunidades autónomas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que es "cuestión de días" que el Ministerio de Hacienda abone las entregas a cuenta a las comunidades autónomas tras "hacerse los correspondientes movimientos presupuestarios" que "tienen también unos días".



"Tienen que hacerse los correspondientes movimientos presupuestarios y eso tiene también unos días, pero una vez convalidado el real decreto ley (de las entregas a cuenta) la semana pasada, todo esto es cuestión de días para el propio Ministerio de Hacienda", ha aseverado.



Además, Calvo ha puesto en valor la labor que en este sentido ha realizado el Gobierno socialista "en funciones y en periodo electoral" que es "lo que no hizo el anterior Gobierno del Partido Popular cuando ocurrió una situación parecida a esta".



"Cuando el Partido Popular dijo que no se podía hacer, este Gobierno, para que nadie tuviera la más mínima duda de como entendemos la diversidad territorial de España y la coordinación de la política para el bien de la gente y sobre todo de los servicios públicos y de las prestaciones sociales que es donde va el día a día de la vida, pues hemos hecho lo que el anterior Gobierno no hizo", ha indicado.



A este respecto, ha resaltado que "donde los propios líderes del Partido Popular han hecho política barata", el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha "dado una respuesta completamente eficiente", ha remarcado.



Carmen Calvo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras visitar, junto con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la Asociación Regional de Enfermos de Parkinson de Extremadura ubicada en Mérida.