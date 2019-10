Vara defiende la "mesura" con la que el Gobierno ha actuado en Cataluña

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la "prudencia y la mesura" con la que el Gobierno central ha actuado en Cataluña durante los incidentes de la última semana, y ha censurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra no condene los actos violentos.



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este lunes en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, en la que ha considerado un "hecho absolutamente insólito" que tras los episodios "tan violentos como los de la última semana", Quim Torra, "no tenga ni una sola palabra de reproche", cuando según ha dicho, existe "un enorme reproche social detrás, de mucha gente de buena voluntad que están desolados por lo que ha ocurrido".



"Esto es un hecho que lo condiciona todo", ha considerado Vara, quien ha avanzado que "probablemente las connotaciones que van a tener en el independentismo van a ser de división, como lo estamos viendo", ha dicho.



Ante esta situación, Fernández Vara ha dicho que la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está siendo la que procede desde la ética de la responsabilidad", ya que el jefe del Ejecutivo "no puede responder a una llamada de un presidente mientras este no se sitúe en un plano de decencia", que en estos momentos supone "condenar la violencia".



Y es que, el dirigente socialista extremeño no entiende "eso de ser presidente solo de una parte" de los catalanes, que según ha recordado, es "presidente de todos", tras lo que ha lamentado que Torra "está siendo solo presidente de una parte, y ni siquiera se atreve a condenar unos hechos absolutamente reprobables".



EVITAR RADICALIDADES



Por otra parte, y respecto a la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Malaska, ante estos incidentes en Cataluña, Fernández Vara ha defendido que "se ha actuado con prudencia, con mesura, que son virtudes alejadas de la radicalidad", tras lo que ha considerado que "lo peor que puede ocurrir son las radicalidades de un signo y de otro".



En ese sentido, Vara se ha mostrado convencido de que "cualquier cosa que se hubiera hecho, hubiera parecido bien o mal a unos o a otros", y ha asegurado que "el tiempo demostrará que se ha actuado como se debía actuar".



Así, Fernández Vara ha señalado que confía "mucho" y le da "mucho tranquilidad" que España "tenga un ministro del Interior como Fernando Grande-Marlaska", que ha puesto "todo su prestigio personal al servicio del pueblo español y de la política".



Por otra parte, y respecto a la división social existente ahora mismo en Cataluña, el presidente extremeño ha defendido que partiendo de "una base de aceptación y de respeto hacia dos principios básicos, que son la unidad de España y la soberanía nacional", a su juicio es "perfectamente posible, en el ámbito de una reforma del Estatuto de Autonomía y de la reforma de la Constitución, de hablar de la España y de la Cataluña del siglo XXI".



En cualquier caso, Fernández Vara ha reafirmado que "en la vida solo se puede acordar si se sale al encuentro", y ha señalado que en las elecciones los españoles "están diciendo que no hay mayorías absolutas, por lo que hay que ponerse de acuerdo", para lo cual, "hay que salirse al encuentro", ha reafirmado.



APLICACIÓN DEL 155



A preguntas sobre la posible si se dan actualmente las condiciones para activar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución Española, Fernández Vara ha defendido que "el 155 no puede ser la purga de Benito, que cada vez que tenemos un problema, sale a colación" este artículo.



Vara ha explicado que este artículo "es una institución de la Constitución Española para cuando se dan unos supuestos concretos", y "no es la única respuesta que un estado de derecho tiene para hacer frente" a una situación en la que, ha recordado, "no ha habido ni referéndum ni declaración unilateral ni independencia".