Todo equipo en el mundo tiene un jugador insignia que es la máxima leyenda en la historia del club; está Messi para el FC Barcelona, Frank Lampard para el Chelsea y Maldini para el AC Milan, y en el caso del Sevilla, Jesús Navas es su máxima leyenda. El lateral derecho español ha pasado la mayoría de su carrera como jugador del Sevilla exceptuando 4 temporadas con el Manchester City inglés, y se ha posicionado como el jugador mas emblemático en la historia del equipo español. Con 38 años, el fin de la carrera de Navas se acerca y al parecer, ese fin llegará en diciembre del presente año 2024.

A diferencia del código promocional William Hill que es genial de ver, ver a una leyenda decir adiós no es bonito, y menos si eres seguidor del equipo de ese jugador. La afición del Sevilla se prepara para el final ya anunciado que a pesar de que muchos lo veían venir, dolerá de todas maneras.

Justo este sábado el lateral de 38 años anotó el único gol que le dio la victoria contra el Getafe en casa y el mismo Jesús Navas afirmó:

“Le he pegado con todo, con la rabia de todo el sevillismo. Nos merecíamos una victoria. No hemos tenido esa fortuna en los partidos anteriores”.

Él mas que nadie sabe el duro momento por el que está pasando el Sevilla y además de eso, jugar con una lesión de cadera por cuatro años complica la cosa y esta lesión es una de las razones por la cual su retiro está ya anunciado. Su estado físico lo va consumiendo mas día a día y casi todos los días se levanta con dolor y con miedo de no poder seguir caminando, pero eso no le impidió de anotar el gol de la victoria; su primer gol con la camiseta del Sevilla desde la temporada 2018-2019 y no hace falta decir que fue un golazo.

A pesar de traerles el gol de la victoria, Navas no pudo completar el partido y salió de cambio al minuto 67 por Juanlu Sánchez. A pesar de eso, le agradeció a la plantilla por mostrar espíritu y buena actitud durante el partido. Aunque haya anotado el gol y le diera la victoria al Sevilla, Navas terminó el partido desconsolado y llorando de rabia por el equipo y la afición.

El Sevilla necesitaba esta victoria ya que era la primera de la temporada para el equipo español, pero a pesar de esto, la afición sigue protestando por el estado actual del club y Navas, al ser el capitán, sabe lo duro que es no tener a una afición complacida. Es duro ver al equipo mas grande de la historia de la UEFA Europa League así y también es duro ver a su mejor jugador sufriendo en sus últimos días como futbolista.

“Mis ganas pueden mas que una situación desde hace cuatro años. No puedo jugar ni con los niños…” – Afirmó Navas, el cual sigue echándole ganas como el buen capitán que siempre ha sido hasta diciembre de este año que lo veremos retirarse.