La Vuelta Ciclista a España celebrará dos etapas en Extremadura los días 20 y 21 de agosto

La Vuelta Ciclista a España regresa a Extremadura con dos etapas que se celebrarán los días 20 y 21 de agosto, la cuarta y quinta de la competición, que mostrarán las potencialidades de la región para la práctica deportiva y turística, y atravesará 21 localidades extremeñas.



En concreto, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado este jueves junto al director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, el regreso de esta competición deportiva a la región, por la que discurrirán las etapas cuatro y cinco los días 20 y 21 de agosto, y permitirá mostrar las potencialidades de Extremadura para la práctica deportiva, cultural y turística.



Y es que, según sus palabras, el ciclismo es un deporte ligado al medio natural y Extremadura es el escaparate "perfecto". De hecho, a lo largo de estas dos etapas, en las que se recorrerán 337 kilómetros en total, "el mundo entero podrá descubrir las potencialidades de nuestro territorio, no solo para la práctica deportiva, también nuestra riqueza paisajística, nuestro patrimonio y nuestra Extremadura extraordinaria".



Para empezar, la ciudad de Plasencia será "la puerta de entrada" de la carrera en territorio español el día 20, después de un periodo de tres etapas por Portugal, tal y como ha explicado la titular extremeña de Deportes, y finalizará en el Pico Villuercas.



Una etapa que discurrirá íntegramente por carreteras extremeñas y mostrará "tesoros" que podrán verse en esta 79 edición de La Vuelta, como la catedral de Plasencia y la "belleza paisajística" de Pico Villuercas, una etapa de montaña "que no dejará indiferente a nadie", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Por su parte, el día 21 se disputará la quinta etapa con salida en la localidad pacense de Fuente del Maestre y meta en Sevilla. Con esta edición, La Vuelta acumula 32 salidas de etapa desde Extremadura y 15 etapas en la historia de esta competición con salida y llegada a la meta en la región.



MUNICIPIOS POR LOS QUE PASARÁ LA VUELTA



En esta edición serán 21 los municipios extremeños por lo que transcurrirá La Vuelta 2024 son Villar de Plasencia, Plasencia, Cabezabellosa, El Torno, Valdastillas, Piornal, Jaraíz de la Vera, Casatejada, Serradilla, Almaraz, Deleitosa, Retamosa, Roturas, Navezuelas, Fuente del Maestre, Zafra, Puebla de Sancho Pérez, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Bodonal de la Sierra y Segura de León. Algunos de los alcaldes de estas localidades han asistido este jueves a la presentación del evento ciclista.



La Vuelta, ha apuntado Bazaga, es un "gigante deportivo, un gigante logístico", que supone un retorno para los pueblos y ciudades extremeñas y "reafirma la apuesta de este Ejecutivo por el deporte", ya que, ha argumentado, no se trata solo de deporte, "también de turismo, rentabilidad, economía y desarrollo rural", por lo que, ha incidido, "desde la Junta de Extremadura seguiremos apostando por visibilizar nuestra tierra a través de la promoción deportiva y lo haremos de la mano de todas las federaciones y entidades que así lo quieran".



Al mismo tiempo, la consejera de Turismo ha animado a los extremeños a "salir a las calles" para celebrar el regreso de La Vuelta y para seguir disfrutando del deporte y las "grandes acciones deportivas".



"RETORNO EMOCIONAL"



Por su parte, el director de La Vuelta, Javier Guillén, se ha referido también al retorno que supone para un territorio el paso de esta competición y ha manifestado que, más allá del retorno promocional y económico, se puede hablar de un "retorno emocional" porque "aquí en Extremadura, la gente nos quiere".



Ante los presentes, Guillén ha mostrado su alegría por el regreso de esta prueba a la región, "a una tierra absolutamente maravillosa", ése, ha dicho, "es el motivo fundamental de regresar a Extremadura, agradecer el apoyo y el cariño que siempre hemos tenido".



La caravana ciclista de La Vuelta llegará a la región el día 19 de agosto, donde pernoctará para iniciar el 20 una etapa "muy importante" porque es la primera que se celebra en territorio nacional de España, es una etapa de alta montaña, la primera de esta edición, que va a permitir vislumbrar ya la forma física de los corredores y los potenciales vencedores de cada etapa, ha explicado Guillén.



Con ella se cumple el objetivo de salir de una ciudad "extraordinariamente monumental" como es Plasencia y poder "vender toda la diversidad y riqueza que tenemos en nuestro país, y asociar la monumentalidad urbana con un paisaje natural como es el Pico Villuercas a través de las dificultades deportivas".



Se trata de una etapa con cuatro puertos de montaña, que culminará con un puerto de más de 15 kilómetros, uno de los puertos más largos de esta edición, ha subrayado el director de la competición.



El 21 de agosto los corredores partirán desde Fuente del Maestre, una localidad "que nos está acogiendo con muchísima ilusión" y que permite "reivindicarnos como el único evento internacional que es capaz de llevar cualquier punto a más de 190 países mediante una retransmisión televisiva".



Estas etapas permitirán cumplir con el objetico del retorno económico directo, ya que la vuelta con sus más de 3.500 personas contribuirá, ha manifestado, al sostenimiento económico esos días, sobre todo en el sector hostelero, que podría facturar alrededor de 375.000 euros, según la cifra aportada por Javier Guillén. Además, ha señalado que La Vuelta necesita diariamente unos 22 hoteles por noche.



Finalmente, también ve "significativo" que La Vuelta permita mostrar tanto pequeñas localidades como grandes ciudades, "eso nos hace mágicos", ya que "no somos una carrera que recorre kilómetros, sino una carrera que comparte kilómetros y en ese compartir no solo es deporte, también es cultura, gastronomía, turismo, paisajes y sobre todo, lo más importante, más allá del retorno promocional y económico, está el retorno emocional", ha concluido.