Campaña de la Delegación para concienciar contra la violencia de género en el deporte

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha impulsado una campaña para concienciar contra la violencia de género en el mundo del deporte con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra este tipo de violencia, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y que cuenta con la colaboración de las federaciones extremeñas de fútbol y baloncesto, así como con la Unión Deportiva Extremadura.

En concreto, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha sido la encargada este lunes de presentar esta iniciativa acompañada por la vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol, Ángeles Aguilera, el presidente de honor de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jesús Luis Blanco, y la responsable de comunicación de la Unión Deportiva Extremadura, Alejandra González.

Así pues, entre los equipos de fútbol participantes, se encuentran el Club Deportivo Don Benito, Club Deportivo Badajoz, Asociación Deportiva Mérida, Club Santa Teresa Badajoz, Club Fútbol Femenino Cáceres y Extremadura Unión Deportiva y entre los clubes de baloncesto el Al-Qazeres Extremadura, Liga Femenina Endesa y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Todos ellos lucirán una camiseta en la que se puede leer 'En la lucha contra la Violencia de Género no estás sola. NO es NO' y portarán una pancarta al salir al terreno de juego o a la cancha con el mismo lema, recogido a su vez en la campaña e iniciativas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el marco del Pacto de Estado, según informa la Delegación en una nota de prensa.

A este respecto, Yolanda García Seco ha mostrado su "satisfacción y confianza" en esta iniciativa, cuyo objetivo es llegar a todo tipo de público y a la sociedad en general, pero en especial a un público joven, incluido los menores, "que encuentran en el deporte un referente y también en sus jugadores para tratar de concienciar sobre la problemática de la violencia de género que afecta a las mujeres por el hecho de serlo".

Igualmente, ha agradecido a los equipos y federaciones su "rápida y entusiasmada colaboración con esta iniciativa pionera", con la que quieren trasmitir a las víctimas de esta violencia "el mensaje de que no están solas".

"El deporte, que en muchas ocasiones es referente de la lucha contra la violencia, también debe serlo y lo será en la lucha contra la violencia hacia las mujeres", ha defendido la delegada.

Concretamente, las pancartas y camisetas se exhibirán en las jornadas que se disputen entre los días 23 y 24 de noviembre (Badajoz-Marbella; Fútbol Femenino Cáceres-F. Albacete, Al-Qaceres Extremadura-Spar Citylift Girona).

Los equipos que no jueguen durante ese fin de semana en su localidad lo harán en los días 30 y 1 de diciembre (Don Benito-Córdoba, A.D Mérida-San Fernando, Santa Teresa-Córdoba, U.D. Extremadura-U.D. Las Palmas y Cáceres Patrimonio de la Humanidad-Liberbank Oviedo).

OTRAS ACTIVIDADES

Esta iniciativa está enmarcada en un conjunto de actos impulsados por la Delegación del Gobierno y que están teniendo lugar en estas fechas con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional en la Lucha contra la Violencia de Género.

En este sentido, se han celebrado ya unas Jornadas de Coordinación de Emergencias en el caso de personas desaparecidas y casos de violencia de género dirigidos a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y personal del 112; y unas Jornadas de Actualización del Sistema Viogen, organizadas por la Secretaria de Estado de Seguridad.

También tendrán lugar los Premios Meninas 2019 el próximo viernes en Cáceres y que reconocen el trabajo de personas e instituciones en el ámbito de la violencia de género.

Por último, la Delegación del Gobierno estará iluminada el mismo día 25 del color violeta que "simbólicamente representa esta lucha" y tendrá lugar una performance en la fachada de la misma "alegórica y reivindicativa".