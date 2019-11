Santi Barragán cierra la temporada en Jerez con sabor agridulce

El problema con la aceleración ha seguido siendo el protagonista en esta última cita que se presagiaba con buen resultado debido a que las temperaturas descendían, pero la retrasada posición de parrilla obtenida el sábado fue un handicap importante obligando al piloto a verse envuelto en varios grupos mientras intentaba escalar posiciones.

Este esfuerzo es el que provocaba el sobre calentamiento del motor y por consiguiente la falta de aceleración.

El extremeño hace balance de la temporada y valora los divertidos momentos en los que ha podido disfrutar (paradójicamente) del motor V4 de su Aprilia, uno de los motivos de esta aventura.

Santi Barragán ha señalado que "me hubiese gustado poder pelear y disfrutar un poco más con la Aprilia, pero los escasos recursos con los que planteamos la temporada y la falta de entrenamiento nos ha perjudicado mucho respecto de mis rivales".

Además, ha añadido que "puedo decir que en ciertos momentos he disfrutado mucho con mi moto aunque en otros me los ha hecho pasar bastante mal, pero el resumen es que hemos vivido una experiencia nueva y terminamos la temporada, y eso es muy importante".

Según Baragán, "de cara al próximo año no tengo nada claro, no me cierro a un nuevo proyecto, pero además de piloto, tengo otras prioridades importantes en mi vida como mis estudios en Nutrición Humana y Dietética y mi trabajo como Entrenador Personal, aunque no me veo fuera la moto la verdad".

Para finalizar, ha agradecido "Fundación Jóvenes y Deporte y a Extremadura por estar ahí de nuevo esta temporada. También a Pirelli, Super7moto, Scorpion y a Raer Design por el apoyo prestado", así como, a "a "Toti", mi mecánico, y a mi padre todo el esfuerzo realizado durante el año, que ha sido mucho"