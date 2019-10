Derya Arhan y Fernanda Pinilla repiten convocatoria y Nayadet López se estrena con Chile

Derya Arhan repite convocatoria de nuevo con la Selección Turca, disputando dos partidos clasificatorios para la Eurocopa.

El primero le enfrentará a Estonia el próximo 4 de octubre a las 15:00 (hora española) en el 15 Temmuz Stadi en Estambul, y el 9 de octubre se enfrentará a Eslovenia a partir de las 18:00 en el Izmit Stadium.

Por su parte, tras disputar el Mundial de Francia Fernanda Pinilla vuelve a ser convocada por la Selección Chilena al igual que la hispano-chilena Nayadet López, que se estrena en una convocatoria con el combinado nacional.

Ambas jugadoras se enfrentarán en un doble partido a Uruguay, el primero el 6 de octubre en el Estadio Germán Becker de Temuco (21:00), y el segundo el 8 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Nayadet López, que cumple esta temporada su cuarto año en el club, se muestra "muy ilusionada por esta primera convocatoria. Cumplo un sueño, no solo mío, si no de toda mi familia. Me han dado la oportunidad y voy con muchas ganas de poder aprovecharlo".

Además, agradece que gracias a su compañera de equipo Fernanda Pinilla todo sea más fácil, "me voy con ella y se que me va a ayudar muchísimo como ya está haciendo".