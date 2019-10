900 ciclistas disputan la más numerosa Non Stop Madrid-Lisboa, que pasará por Extremadura

Ep

Cerca de 900 corredores disputarán desde este viernes (12,00 horas) y hasta el domingo la séptima edición de la The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW, que pasará por Extremadura.

Con salida en el polideportivo Dehesa de Navalcarbón de la localidad madrileña de Las Rozas, a partir de las 12,00 horas, esta edición de la Non Stop Madrid-Lisboa contará con 900 ciclistas inscritos, repartidos en 322 equipos, la cifra más alta de su historia.

El reto de la Madrid-Lisboa se puede completar en solitario o en equipos de dos, tres y cuatro componentes, que tienen que completar los 770 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel sin paradas y en un tiempo máximo de 55 horas.

La meta está situada en Alenquer (Lisboa) después de haber atravesado las nueve 'Estaciones de Hidratación' en Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalperal de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral, Alcántara, Cedillo, Ponte de Sor y Coruche.

En esos puntos se llevarán a cabo los relevos de los ciclistas. De esta manera, la prueba transcurre por senderos y pistas de la Comunidad Autónoma de Madrid y de las provincias de Ávila y Cáceres antes de adentrarse en territorio portugués para buscar la meta de Alenquer, en el distrito de Lisboa.

Entre los participantes, destacan Agna Egea, Miguel López, Luis Fernando Serrano y Miguel Coca, que sufren Esclerosis Múltiple y correrán en el equipo Aelem sin Barreras; Guillermo Prieto, con una pierna amputada y que participa por cuarta vez en la categoría de solo; Jesús Noriega, que ha completado sin su mano derecha retos como alcanzar el Polo Sur o cruzar el Mar Báltico helado con esquís; y Xavier Caballol, amputado de la pierna derecha y que el pasado mayo terminó la Titan Desert.

Asimismo, llaman la atención los 24 participantes en la categoría Solo, con la presencia de una mujer, Anna Tullols, que intentará convertirse en la tercera que llega a meta dentro del tiempo establecido. Igualmente, hay ocho equipos exclusivamente femeninos de cuatro componentes.