El Ensemble Sonido Extremo ofrece concierto en el XI Ciclo de Música Actual de Badajoz

El Ensemble Sonido Extremo ofrecerá un concierto, en el XI Ciclo de Música Actual de Badajoz en el que presentará un "exigente programa" que incluye el estreno absoluto de la obra 'Look, sweetie, I found my old projector!* and a bunch of movies', de la compositora y videoartista catalana Raquel García-Tomás.

Cabe destacar que, Ensemble Sonido Extremo es un conjunto integrado por músicos extremeños "comprometidos con la música actual", y dirigido por Jordi Francés, que en este concierto interpretará además 'Tiempo suspendido', también de Raquel García-Tomás, así como el Concierto de Cámara de Ligeti y el escasamente interpretado Septeto de Schnittke.

Todas las piezas del programa tienen en común la "difícil relación entre el tiempo y el sonido, un asunto fundamental para la composición contemporánea".