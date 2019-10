Antonio Najarro y Chloé Bird, Premios Pop Eye a la Danza y Mejor Artista Extremeña

El exdirector del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, se ha alzado con el Premio Pop Eye de Danza, que otorga la Asociación Cultural Bon Vivant de Cáceres y que también ha reconocido a Chloé Bird como Mejor Artista Extremeña en estos Premios Nacionales de la Música y las Artes, que cumplen su décimo cuarta edición.

En concreto, la organización ha dado a conocer estos dos nuevos nombres que se unen a los ya desvelados como el de la diseñadora Sybilla (Premio Nacional de Moda); Mariscal (Artes Plásticas); Estrella Morente, (Duende); Adolfo Domínguez (Literatura); Isidro Ortíz, (Cultura Extremeña); o los grupos Dolorosa, (Revelación nacional), The Twist Connection, (Revelación portuguesa), Sex Museum (Viviendo en la Era Pop), o Basanta, (Disco de rock).

De cara a este año, los premios se entregarán en el Teatro Alcázar de Plasencia, en el transcurso de una gala que tendrá lugar el sábado, 9 de noviembre. Allí estará Antonio Najarro que estuvo ocho años al frente de la dirección del Ballet Nacional de España.

El pasado mes de agosto decidió cerrar esa etapa aunque ya está embarcado en nuevos proyectos junto al patinador Javier Fernández, bicampeón mundial de patinaje artístico, con un espectáculo que se estrenará en Japón entre febrero y marzo de 2020.

Najarro empezó con solo quince años su carrera profesional en grandes compañías de danza. Desde entonces, ha recibido los más destacados premios y galardones.

Entre sus proyectos de futuro, además de este espectáculo junto a Javier Fernández, destaca la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 preparando una coreografía de natación sincronizada para el equipo español capitaneado por Ona Carbonell.

PREMIO POP EYE ARTISTA EXTREMEÑA 2019

En cuanto a la compositora, cantante y actriz cacereña, Chloé Bird, sumará el Premio Pop Eye a Mejor Artista Extremeña al que ya obtuvo en 2014.

Y es que cinco años después, "ha ido madurando una trayectoria repleta de momentos brillantes y conquistas musicales", tal y como informa la organización en una nota de prensa.

Con una formación musical clásica, es licenciada en la especialidad de Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura y titulada en el Grado Profesional de piano por el Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres.

Además de publicar tres álbumes, uno de ellos de música para niños, ha compuesto bandas sonoras para numerosos cortometrajes y obras de teatro. También ha participado en festivales como Europa Sur (2012, 2014), Womad, BIME o Contempopránea, ha tocado también por salas de toda España y ha sido telonera de artistas como Anni B. Sweet o Jeanette.

Al mismo tiempo, ha actuado en el teatro como actriz y bailarina, además de cantante. En 2013 Chloé Bird publicó su primer trabajo, el EP October Moon, que le valió ser premiada como mejor artista extremeña en los Premios Pop Eye.

En 2015 lanzó su primer LP, The darkest corners of my soul, al que siguió en marzo de 2017 un disco orientado al publico infantil, Un mundo de niños raros, en el que ponía música a poemas de Raúl Vacas.

Finalmente, en septiembre del pasado año publicó su último disco hasta la fecha: The Light in Between, que le ha granjeado nuevamente un Pop Eye.