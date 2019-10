La muestra itinerante de 'Mujeres de Cine' recala en Extremadura con siete proyecciones

ANA PALACIOS GIL

Nacida en Madrid, en 1974, Ana Isabel Palacios Gil es Gestora Cultural y Comisaria cinematográfica, así como directora de ‘Mujeres de Cine’ (espacio de promoción y visibilización del cine hecho por mujeres) desde su creación en 2010. Desde 2007, es directora técnica, coordinadora de sedes y responsable institucional en River Lab (www.river-lab.com), gestora cultural madrileña generadora de las iniciativas ‘Mujeres de Cine’ (www.mujeresdecine.com), ‘Márgenes’ (http://margenes.org/) (Festival, Plataforma y Distribuidora especializada en cine iberoamericano y de autor), Cine Español en Ruta (Muestra itinerante de cine español reciente: www.cineenruta.com) y 14,4 KM (Diálogo cultural entre las dos orillas de Mediterráneo: www.catorcecomacuatro.com).

Además de ejecutar la dirección técnica de relevantes instituciones en festivales y muestras de cine como Parlamento Europeo CINE LUX MADRID (www.europarl.europa.eu) o Hispasat FESTIVAL HISPASAT 4K (http://www.hispasat4kfest.es/). Socia fundadora de la Asociación Cultural ‘Cine en Ruta’, creada para acercar a los ciudadanos una cultura cinematográfica de calidad por medio de itinerancias.

¿Qué supone para ti ser la directora de ‘Mujeres de cine’? La gran responsabilidad y compromiso de visibilizar, apoyar y promover tanto a las mujeres cineastas como a su trabajo, darles voz a ellas y hacerles parte de ‘Mujeres de Cine’, que sientan que es ‘su casa’, su espacio de encuentro y reivindicación. Trabajar día a día por una igualdad real y efectiva.

¿Llevas en el cargo de directora desde su origen o te incorporaste después? Desde su origen, soy cofundadora del proyecto.

¿Quiénes son tus referentes en el mundo del cine? Todas las mujeres cineastas que luchan cada día, dejándose la piel, para hacerse un hueco en la industria y desarrollarse profesionalmente. Ellas y también las que nos precedieron, las pioneras. De ahí el Premio Mujer de Cine.

¿Qué proyectos tiene en mente a corto y largo plazo? Reforzar la nueva plataforma VIDEO ON DEMAND que acabamos de lanzar y que es pionera en todo el mundo, dar así accesibilidad y visibilidad el cine hecho por mujeres, a las mujeres cineastas. Reforzar el tema de formación de público e incidir en la alfabetización audiovisual.

¿Sueños por cumplir? Como no podía ser de otra forma… ‘Imagine all the people Living life in peace’.