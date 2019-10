Gala de entrega de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019

ONCE Extremadura entrega sus Premios Solidarios 2019, con la presencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz.

Recibirán los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019 la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos Padres y Amigos del Sordo (FEDAPAS); la sección 'Hoy Solidario', del 'Diario Hoy'; Manuel López Risco; los Centros Comerciales Carrefour y el Ayuntamiento de Don Benito.