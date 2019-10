X Cáceres Blues Festival ofrece nueve conciertos de leyendas y artistas contemporáneos

El Cáceres Blues Festival, que celebra este fin de semana su décima edición, arranca este jueves, 3 de octubre, con la actuación de Vanessa Collier en El Corral de las Cigüeñas, con un cartel que presenta nueve conciertos hasta el domingo configurado por leyendas del blues y artistas de la escena contemporánea.



En concreto, Bob Margolin, Ian Siegal, Saron Crenshaw, Travellin Brothers, Leif de Leeuw Band, Blues Triunvirate, Big Yuyu y The Ramblers completan la oferta de este certamen que organiza la Asociación Amigos del Blues de Cáceres y que celebra sus principales conciertos de forma gratuita en la plaza de Santa María de la capital cacereña, en pleno corazón del casco antiguo.



Aparte de la actuación de Collier (esta tarde a las 20,30 horas), el blues volverá al Corral de las Cigüeñas el sábado con Blues Triunvirate y con la sesión matinal del domingo, día 6, a las 13,30 horas, que correrá a cargo de The Ramblers, que clausurarán el festival.



El grueso de los conciertos tendrán lugar el viernes y el sábado, a partir de las 20,30 horas en Santa María, con las actuaciones de Travellin, Bob Margolin y Leif de Leeuw, el viernes; y Saron Crenshaw, Ian Siegal y Bug Yuyu, el sábado.



Entre los artistas destacados de esta edición, destaca Bob Margolin, uno uno de los guitarristas que mantienen vivo el espíritu del auténtico 'Chicago Blues' hoy en día. En 2017 ganó el Blues Music Award 2017 al mejor álbum de Blues Tradicional y el mismo año se alzó con el premio a mejor artista masculino de Blues).



Por su parte, Ian Siegal cuenta con más de 25 años de giras profesionales y ha sido ha etiquetado por publicaciones especializadas como "un tesoro nacional", un "gran talento" o "el escritor más inteligente y el intérprete de blues más magnético en el Reino Unido".



También se subirá al escenario de la plaza de Santa María Saron Crenshaw, miembro del Blues Hall of Fame de New York que ha participado en grabaciones de grandes artistas del soul como Lee Fields o Tyrone Davis pero también de luminarias del blues como Bobby Rush o Robert Cray, tal y como informa la organización en una nota de prensa.



Mientras, Vanessa Collier es una multi-instrumentista potente que integra funk, soul, rock y blues en cada actuación. Con una voz conmovedora, su saxofón y una vena compositiva realmente ingeniosa, Vanessa se está abriendo camino, acumulando un impresionante arsenal de premios. Precisamente, ella será la encargada de inaugurar en la tarde de este jueves el Cáceres Blues Festival que llega ya a su décima edición.