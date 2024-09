Los promotores del parque acuático de Casar de Cáceres esperan ayudas del Gobierno

Ep

La empresa Aquamundo Extremadura, que promueve un parque acuático en Casar de Cáceres, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Extremadura ayuda para conseguir las ayudas europeas que gestiona el Ministerio de Hacienda de las que depende el proyecto.

Uno de los promotores, Daimen Wijsmuller, ha mantenido este jueves una reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha indicado que han acudido a la reunión para hablar con la Delegación del Gobierno y conocer si les pueden ayudar con los expedientes enmarcados en este proyecto, que llevan "unos años" intentando desarrollar.

Un proyecto que se encuentra en una fase en la que están recibiendo el apoyo de la Junta pero necesitan "más ayuda", en concreto del Gobierno, en relación al cual este jueves les han aclarado "muchas cosas".

En este sentido, ha matizado que están a la espera de noticias sobre la subvención de la que están pendientes y de la publicación de documentos para saber si van a recibirla, como esperan, así como que les han dicho que "todo va muy bien" pero están "todavía a la espera", en el marco de este proyecto dirigido a la construcción de un parque acuático de unos 100.000 metros cuadrados en Casar de Cáceres y en el que les "faltan" unos documentos del Gobierno, sin los cuales no pueden empezar la construcción.

Al respecto, ha matizado que esos documentos les indicarán cuánto les van a subvencionar y que, con esa subvención, podrán desarrollar el proyecto, así como que pretenden optar a los incentivos regionales y a una serie de colaboraciones con Avante Extremadura. Así, la inversión total supera los 45 millones de euros y han solicitado ayudas por un importe superior al 50 por ciento, sin las cuales, ha admitido, "no podemos desarrollar el proyecto".

"Sin la ayuda del Estado o de la Junta no podemos avanzar, si no recibimos estas ayudas no podemos seguir con el proyecto", ha dicho, junto con que, una vez las reciban, las obras podrían comenzar las obras al día siguiente y con un periodo de tiempo de unos nueve meses.

Al respecto, el delegado del Gobierno ha destacado que le han trasladado la situación en la que se encuentran las solicitudes, y cómo han ido alegando y mejorando el expediente en primer lugar, tras lo que "ha pasado todos los controles".

En este sentido, ha señalado que la delegación está para hacer las gestiones oportunas con el Ministerio, ante lo que se ha comprometido a trasladar la información "lo antes posible".