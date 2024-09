Detenido un conductor tras circular ebrio en sentido contrario por la EX A-1 en Cáceres

Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía EX A-1, acusado de los supuestos delitos de conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y daños a bienes públicos.



En concreto, los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado miércoles, cuando la Central 062 de la Comandancia de Cáceres recibió una alerta sobre un vehículo que circulaba en dirección contraria por la autovía EX A-1 (Autovía del Norte de Extremadura).



El vehículo en cuestión avanzaba en sentido hacia la autovía A-5 utilizando los carriles de circulación opuestos, destinados al tráfico hacia Moraleja, lo que "generaba un evidente y grave peligro para el resto de los usuarios de la vía", según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato distintas patrullas de la Guardia Civil, como el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Cáceres, que se encontraba en las inmediaciones, junto a una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Cilleros.



Así, y pese a los esfuerzos de los agentes para que se detuviera utilizando las señales luminosas y acústicas reglamentarias, el conductor "ignoró todas las indicaciones y continuó su marcha en sentido contrario por la autovía, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de los demás conductores que circulaban correctamente por la vía".



Ante la "reiterada desobediencia" del conductor, y con el apoyo de otras patrullas de la Guardia Civil de los Puestos de Caminomorisco y Plasencia se estableció un dispositivo especial para detener el vehículo, por lo que finalmente, y tras varias maniobras, el dispositivo logró interceptar el vehículo y detener al conductor, a la altura de la localidad de Alagón del Río.



Durante la operación, uno de los vehículos oficiales resultó dañado al colisionar con este el vehículo en fuga.



Una vez detenido, el conductor se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas, a pesar de que los agentes observaron signos evidentes de que se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.



Ante esta negativa y la evidente sintomatología, se procedió a su detención inmediata por la supuesta comisión de varios delitos graves, incluyendo conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y daños a bienes públicos.



El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la formalización de las diligencias pertinentes.



El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Cáceres, perteneciente al Subsector de Tráfico de esta localidad, ha instruido las diligencias que serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Coria, encargado de la instrucción de la causa.