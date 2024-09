Ayuntamiento Cáceres inicia campaña concienciación sobre la explotación sexual y la trata

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra la explotación sexual y la trata, que puede verse ya en cuatro marquesinas de la ciudad.



En concreto, esta iniciativa se suma a las actividades organizadas con motivo del 23 de septiembre, Día Internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, y que ha sido presentada este martes por la concejala de Mujer, Encarna Solís,



"Si pagas, si callas, ellas sufren. No seas indiferente, actúa contra la trata y la explotación sexual de mujeres niñas y niños", es lo que puede leer en los carteles que se han instalado en las cuatro marquesinas, que están situadas en la calle Clara Campoamor-Múltiples, en la avenida Isabel de Moctezuma, en la calle Margallo y en la ronda san Francisco, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en una nota de prensa.



En su intervención, la concejala de la Mujer ha señalado que la trata, la pornografía, la explotación sexual o la violencia, "tienen un denominador común y es que atentan contra la dignidad de mujeres, niñas y niños y sucede en todas partes del mundo", también en Cáceres.



Por este motivo, la Concejalía de Mujer quiere "lanzar un mensaje claro: está en nuestra mano, en tú mano el poner fin al consumo de seres humanos. No seas indiferente; no seas parte del sufrimiento, porque no nos olvidemos: la trata existe porque hay quienes la consumen".



Cabe destacar que esta esta iniciativa se une a las actividades organizadas desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Cáceres con motivo del 23 de septiembre, Día Internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños", que tendrá lugar en el paseo Cánovas el lunes 23 de septiembre a las 12:00 horas.



Por último, Encarna Solís ha invitado a los ciudadanos a que asistan al acto, en el cual además se va realizar una representación de danza a cargo de las alumnas del conservatorio de danza profesional Sagrario Ruiz Piñeiro, cuya temática versará sobre la concienciación de que el consumo de prostitución sustenta la existencia del tráfico de mujeres y niñas.



También se procederá a la lectura de un manifiesto consensuado por las entidades especializadas en la atención e intervención con víctimas de trata, pertenecientes al Consejo sectorial de la Mujer (Mujeres en Zona de Conflicto, ADHEX y Médicos del Mundo).



Finalmente, por la tarde, Médicos del Mundo celebrará las jornadas 'Nos movilizamos contra la trata', mientras que la fachada del Ayuntamiento de Cáceres permanecerá iluminada desde el viernes 21 hasta el lunes 23 de color morado.