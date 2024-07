La Diputación aprueba una moción para acelerar la autovía de Moraleja a Monfortinho

El pleno ordinario del mes de julio de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves una moción para acelerar la autovía de Moraleja a Monfortinho como nuevo enlace Madrid-Lisboa por Extremadura.



Así pues, los grupos del PSOE y el PP han apoyado una moción institucional en la que instan al "inicio de las obras de la autovía de Moraleja a la frontera lusa y de Castelo Branco a Monfortinho, dentro del nuevo enlace internacional por autovía de Madrid a Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa".



En concreto, tal y como ha detallado la vicepresidenta primera y portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Esther Gutiérrez, actualmente, del trazado total, que son 590 kilómetros, se pueden recorrer 518 kilómetros por autovía desde Madrid a Lisboa, es decir el 88 por ciento.



"A través de las autovías de Madrid a Moraleja por la A5 y la EX A1, así como la A23 desde Castelo Branco hasta Lisboa por la A23 y la A1, es decir, falta un tramo de 72 kilómetros para completar esta conexión, de Moraleja hasta Castelo Branco", ha apuntado.



De este modo, a través de esta moción se pide a la Junta de Extremadura y al Gobierno de Portugal que inicien las obras, teniendo en cuenta la "importancia" para el desarrollo transfronterizo y la lucha contra la despoblación.



De la misma manera, se insta al Gobierno de España a que apoye e impulse, con las medidas que sean necesarias, la finalización de esta autovía, y que, junto al gobierno portugués, acuerden abordarlo en la XXXV Cumbre Hispano-Portuguesa, que se celebrará el 23 de octubre en una localidad portuguesa, aún por decidir.



En este sentido, también se reclama a los gobiernos español y portugués que "en las Cumbres/Cimeiras ibéricas anuales se incorpore a la agenda el desarrollo de este nuevo eje internacional".



Tal y como recuerda la Institución provincial en una nota de prensa, el pasado mes de junio, en Moraleja se celebró el I Encuentro Ibérico, con la participación de casi 150 representantes de la sociedad civil, empresarial y administraciones locales de ambos países, y se aprobó por unanimidad urgir al inicio de estas obras.



1,6 MILLONES EN INVERSIONES EXTRAORDINARIAS



Otro punto abordado en esta sesión plenaria ha girado en torno a la cantidad de 1,6 millones de euros para inversiones extraordinarias en entidades locales, destinadas a situaciones puntuales de reparación o rehabilitación de infraestructuras no incluidas en planes provinciales.



Distintas obras en 16 municipios, como intervenciones en redes de abastecimiento, pavimentación, instalaciones deportivas, residencias, edificios municipales o caminos, como en el caso de Guijo de Granadilla, donde se destinarán 40.000 euros para la adecuación de caminos en las instalaciones de El Anillo.



También se contemplan 125.000 euros para la recuperación del Museo del Cabrero, en Cabezabellosa, que se vio afectado con graves daños tras el incendio ocurrido en noviembre del pasado año, ha subrayado de la Diputación cacereña.



Por otro lado, el pleno ha dado el visto bueno a la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Red Española de Ciudades por el Clima, una red formada, actualmente, por más de 300 entidades locales, lo que representa el 60 por ciento de la población española.



Esta red trabaja, ha explicado la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Agricultura y Ganadería, Angélica García, en la promoción de políticas de desarrollo sostenible, políticas locales de lucha contra el cambio climático, medidas en el ámbito de la energía, la movilidad, la gestión de residuos o la planificación urbana. Para ello, se ha aprobado una partida de 700.000 euros, que es la cuota anual.



REGULACIÓN DEL TELETRABAJO



Del mismo modo, se ha aprobado la regulación, por primera vez, del teletrabajo en la Diputación de Cáceres. El diputado de Personal y Recursos Humanos, Alberto Ortega Villarroel, ha indicado que se trata de un reglamento de organización y funcionamiento de esta modalidad no presencial, que derogará las resoluciones presidenciales por las que se trabajaba a distancia, sobre todo, a raíz de la pandemia.



Tal como indica este reglamento, el teletrabajo tendrá carácter voluntario para los empleados públicos y será de aplicación al personal funcionario y laboral que preste sus servicios en la Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, siempre que ocupen un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado por esta modalidad.



Por otro lado, el pleno ha aprobado la memoria que permitirá que se avance en la licitación del complejo agroturístico de la Finca Haza de la Concepción. Así, fue el 17 de junio de 2024 cuando se aprobó la creación de una Comisión de Estudio encargada de elaborar dicha memoria y, una vez realizado este estudio, se disuelve la comisión y se puede avanzar en la licitación del servicio, cuyos pliegos pueden salir a mediados del mes de agosto.



La vicepresidenta y portavoz ha detallado que se trata de un "palacete, ubicado en esta finca, que está compuesto por doce habitaciones, con una cocina, para también ofrecer gastronomía, con una piscina infinita, unas instalaciones extraordinarias a nivel de jardines, un entorno natural impresionante, cuenta con secaderos".



"Es, en definitiva, un lugar extraordinario para explotar una actividad de estas características y no pretendemos que sea algo más sino que sea algo diferente, extraordinario en la zona, que sean unos servicios que vengan a complementar el sector", ha resaltado.



Además, también se ha aprobado la cesión, por parte de la Diputación de Cáceres a la Junta de Extremadura, de la carretera CC-231, de la N-110 a la CC-233 por Casas del Castañar a Cabrero, con una extensión de 6,5 kilómetros.



Una vía de la que es titular la institución provincial que se encuentra en "perfectas condiciones de mantenimiento" y apta para su utilización en condiciones habituales de circulación y de la que el gobierno regional ha solicitado la cesión de este tramo para finalizar la conexión de La Vera con el Valle del Jerte a través de la carretera EX-213 hasta la N-110.



OTRAS INVERSIONES



Otras inversiones para el apoyo a los municipios de la provincia y que ya tienen vía libre son las subvenciones nominativas que van destinadas a municipios para distintas actuaciones que ascienden a 1,1 millón de euros, así como y las que van destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro, por un importe de 118.00 euros.



Son 39 entidades locales las que recibirán estas subvenciones para el arreglo de caminos vecinales, alumbrado público, intervenciones en piscinas municipales, residencias de mayores, rehabilitación de espacio joven y de mayores, casas de cultura, centros deportivos, adquisición de vehículos adaptados o acondicionamiento de áreas turísticas o culturales..



En cuanto a las asociaciones sin ánimo de lucro recibirán, en este caso, ayudas la Asociación Ibérica Turismo de Interior (20.000 euros), el Centro ocupacional y Formación Divertea Verde (15.000 euros) y la Asociación DYA (83.593 euros).



Y a estas se añaden otras ayudas, como son los 25.000 euros para el Festival Celta-Folk 'El Magusto' de Carbajo, también se contempla una partida presupuestaria de 175.500 euros como subvención nominativa a la Cámara de Comercio de Cáceres y una subvención nominativa, de 26.650 euros, para la Fundación del Toro de Lidia para la organización del Circuito de Novilladas de Extremadura de 2024.



Por último, los dos grupos políticos representados en el pleno han llevado dos declaraciones institucionales ya tratadas y acordadas anteriormente, como es la 'Declaración institucional para mantener operativa la Central Nuclear de Almaraz hasta que se consolide una alternativa capaz de sustentar la economía del Campo Arañuelo' y una 'Declaración conjunta para la unidad en la lucha contra la violencia de género'.