Un espectáculo de drones dará el pistoletazo de salida a la candidatura de Cáceres 2031

Más de 200 drones volarán y 'bailarán' al son de la música haciendo figuras, algunas de ellas representativas de la ciudad. El espectáculo se adapta perfectamente a personas con especial sensibilidad auditiva y también es apto para acudir con mascotas.



La empresa organizadora del evento es Umiles, que utilizará 220 drones del tipo 'Quadcopter', con unas dimensiones de 40x40 centímetros de ancho y una altura de 12,5 centímetros. Pueden alcanzar una altitud de vuelo de 2.500 metros, aunque para este espectáculo volarán a una altura de 100 metros desde el punto de despegue, que estará ubicado en un terreno anexo a las pistas polideportivas del R-66.



El lugar para observar este espectáculo se ubicará en la zona nueva del Parque del Príncipe. Allí se establecerá un perímetro de seguridad, mediante vallado, para el vuelo de los drones. Este área de seguridad estará señalizada y comprenderá toda la zona arbolada colindante con la Ronda Norte y las pistas polideportivas y de fútbol playa del R-66.



A los asistentes se recomienda no agolparse en la zona cercana a las vallas de seguridad, ya que los drones volarán a una altura máxima de 100 metros y serán visibles a un kilómetro de distancia. El espectáculo se podrá observar perfectamente desde cualquier punto de la zona ampliada del Parque del Príncipe. Cinco minutos antes de comenzar se apagarán las luces del parque para disfrutar mucho mejor del evento.



Precisamente, por motivos de seguridad, no se podrá acceder al parque por la entrada de la calle Islas Canarias que da acceso al parque canino durante la tarde del viernes; instalación que no se podrá utilizar tampoco durante ese tiempo. Sí se podrá acceder al parque por la otra puerta de acceso ubicada en la misma calle Islas Canarias (la que da acceso al parque infantil), así como por el resto de entradas del parque.



PISTOLETAZO DE SALIDA A 2031



Este espectáculo de drones es una propuesta con la que se da el pistoletazo de salida a la candidatura de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, según ha explicado el alcalde, Rafael Mateos.



"Queríamos que hubiera un acto de arranque de la candidatura atractivo y llamativo, y que además coincide con el 30 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha añadido.



De esta manera, el alcalde ha animado a todos los ciudadanos a asistir al Parque del Príncipe a ver un espectáculo que nunca antes se había celebrado en la ciudad, y que contará con una parte que simbolizará aspectos comunes al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y otra parte donde los drones formarán elementos lumínicos específicos de Cáceres.



Para este espectáculo la empresa cuenta con todos los permisos y la coordinación con las autoridades competentes para el vuelo de drones, incluso bajo restricciones específicas.