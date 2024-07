Policía investiga número "importante" de "detonaciones" en el Polígono Ganadero de Cáceres

Ep.

La Policía Nacional investiga las "detonaciones" registradas sobre las 15,00 horas de la tarde de este domingo, día 14, en el Polígono Ganadero de Cáceres, algunas de las cuales han impactado en un vivienda y en un vehículo y en relación a lo cual no se tiene conocimiento de que haya habido heridos.

De esta manera se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los periodistas sobre estos hechos, a tenor de los cuales ha detallado que este domingo se conoció por llamadas telefónicas de vecinos que se habían dado "varias detonaciones, un número importante, tanto en una vivienda como en un vehículo".

"No tenemos conocimiento de ningún herido", ha recalcado, para matizar: "digo que no tenemos conocimiento porque no puedo decir otra cosa en este momento".

Ante ello, la Policía está intentando ver distintas líneas de investigación para ver si se pueden esclarecer "algunos de los hechos" ocurridos este domingo, a la vez que ha explicado, preguntado por si guarda relación con el hombre que ha resultado herido recientemente por un disparo en este mismo polígono que "podemos pensar que sí", pero "evidentemente constancia absoluta no podemos tener ahora mismo".

Así, Quintana ha insistido en que está en fase de investigación y que "lo que sí es un hecho claro" es que "ha habido un número importante de detonaciones" y que, "al menos", no tienen constancia de heridos, mientras que interpelado por un posible refuerzo de la zona ha indicado que la vigilancia "está" pero que estas situaciones son "imprevisibles" y, en cualquier caso, van a ver cómo son capaces de avanzar en esa investigación que es competencia de la Policía Nacional.

Por último y sobre si se pudo tratar de un tiroteo o si se atacaba a dicha vivienda y al coche, el delegado ha apuntillado que no saben si hubo un tiroteo, y ha reiterado que sí tienen conocimiento de que hubo varias detonaciones y que impactaron algunas de ellas en la vivienda y en el vehículo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con Antonio Rubio, director de Uninde Extremadura.