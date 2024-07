Dos investigados por presunta estafa en compra billetes avión a una vecina de Torremocha

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Torremocha (Cáceres), han investigado a dos personas, un hombre y una mujer de 46 años, como presuntas autoras de un delito de estafa al ofrecer servicios como intermediarios de agencias de viaje y de aerolíneas y recibir 4.075 euros por la compra y gestión de cuatro billetes de avión sin realizar la reserva de los vuelos.



En concreto, la persona compradora de los billetes fue informada de los días previstos de viaje y la aerolínea con la que, supuestamente, estaba contratado el vuelo. Los hechos se remontan al mes de octubre de 2023 cuando una persona contactó con los supuestos intermediarios, a través de mensajería móvil, quienes le ofrecieron realizar las gestiones del viaje con las aerolíneas y agencias de viaje para la reserva de cuatro billetes de avión de ida y vuelta.



El precio ascendía a 4.075 euros, cantidad que la persona contratante pagó, supuestamente, en efectivo de manera fraccionada. El vuelo de ida estaba previsto para el día 14 de junio del año en curso, por lo que días previos al viaje la perjudicada solicitó a los intermediarios la entrega de los billetes, excusándose estos y retrasando la entrega hasta que, finalmente, se los remitieron por mensajería instantánea.



Horas antes del vuelo, cuando fueron a realizar el check-in con la aerolínea, se percataron de la supuesta estafa, dado que los billetes que mostraban eran supuestamente falsos porque no habían sido expedidos y, por lo tanto, su reserva no existía.



A consecuencia de este hecho, la perjudicada se personó el mismo día 14 en las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Torremocha para interponer denuncia por lo sucedido. Las gestiones que practicaron los agentes para esclarecer lo ocurrido y verificar si los billetes habían sido expedidos por alguna agencia, pusieron de manifiesto que los mismos no habían sido emitidos y que los billetes que poseían no habían sido expedidos por ninguna aerolínea.



Llegados a este punto, continuaron con la investigación para tratar de identificar a los presuntos responsables, quienes resultaron ser un hombre y una mujer, que fueron investigados, el pasado día 5 de julio, como presuntos autores de un delito de estafa, que está siendo investigado por un juzgado de Cáceres.



RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS



Ante estos hechos, la Guardia Civil ha realizado una serie de recomendaciones para no convertirse en víctimas de este tipo de estafas como que hay que desconfiar de las prisas y de la mensajería instantánea para hacer la reserva del vuelo, y se debe verificar que se trata de la web oficial de la aerolínea o de la agencia si reserva por Internet.



También se recomienda comparar precios y desconfiar de los chollos o de los precios excesivamente bajos. Si compra el billete a través de una agencia o de terceros, asegúrese de su reputación previamente y solicite una copia de la reserva o un documento con las condiciones y el precio de la reserva.



Finalmente, lea los términos y condiciones (políticas de cancelación, de cambio y de devolución) antes de efectuar el pago y utilice métodos de pago seguros, además de confirmar el registro de su reserva con la aerolínea, recomienda la Benemérita.