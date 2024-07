Urvipexsa inicia construcción de 260 viviendas régimen especial en El Junquillo en Cáceres

Ep.



La empresa pública Urvipexsa, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, ha lanzado una encuesta-registro para conocer la demanda de vivienda protegida de Cáceres, de cara a construir hasta un total de 260 viviendas en el barrio El Junquillo.



Urvipexsa cuenta en esta barriada con una parcela donde se levantarían cuatro torres con pisos que tendrían entre 60 y 80 metros cuadrados y que costarían entre 110.000 y 139.000 euros, con trastero y plaza de garaje incluidos.



El diseño de los bloques, con terrazas y amplias zonas ajardinadas, se haría con parámetros de eficiencia energética y adaptado a las necesidades de cada demandante, en el caso de que alguien tuviera algún tipo de problema de movilidad.



Para conocer todos estos detalles y, sobre todo, para saber la demanda real que hay, se ha lanzado una encuesta que se habilitará tanto en la página de la empresa como en la del Ayuntamiento de Cáceres, con el objetivo de saber qué personas están interesadas en la compra de alguna de estas viviendas.



Cuando se tenga un número suficiente y compromiso de compra, previo pago de una entrada de 10.000 euros, Urvipexsa comenzará a construir por fases estos cuatro bloques, que irá adjudicando según los registros de demandantes.



Así lo ha indicado el director gerente de Urvipexsa, Alfonso Encinas, que ha presentado el proyecto este jueves en rueda de prensa junto al concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal, quien ha incidido en que el objetivo de esta encuesta "es conocer la necesidad real de vivienda protegida en la ciudad para posteriormente construir una promoción pública de viviendas".



PLAN NEOEX



Por su parte, Encinas ha explicado que este proyecto forma parte del plan NeoEx que se ha puesto en marcha en varias localidades de la región con promociones de viviendas públicas construidas "a demanda", por lo que ha invitado a los ciudadanos interesados a registrarse en la encuesta y contar sus necesidades.



La parcela en la que se quiere construir tiene una edificabilidad de 260 viviendas pero el proyecto para el que hay licencia es solo para 200 viviendas, que se irán ampliando hasta la totalidad dependiendo de la demanda, ya que antes de construir Urvipexsa pone en marcha un protocolo que consiste en "escuchar a la gente" y conforme a la demanda, se va desarrollando el proyecto.



"Nosotros no vamos a hacer 200 o 260 viviendas a la vez, las haríamos por fases. Las haríamos en fases de 50 viviendas, o de 60 viviendas, o de 70 viviendas. Depende de cómo vaya yendo la demanda", ha explicado Encinas, que ha señalado que cuando Urvipexsa decide construir le pide "dinero al banco" para la financiación de la promoción.



Pero el banco no da dinero hasta que no hay una demanda real, según ha explicado Encinas, que ha añadido que hay que presentarle que hay 260 familias que quieren vivir El Junquillo. "Entonces, conforme a esa demanda, la pasamos al banco, obtenemos la financiación y nos ponemos a construir", ha sentenciado.



Una vez se reciban las solicitudes de los demandantes se irá pidiendo documentación complementaria para verificar si cumplen los requisitos para acceder a ese tipo de vivienda de régimen especial. "Hacemos algo muy bonito, que es ayudar a la gente que tenga casa y, sobre todo, que se quede a vivir en su tierra", ha concluido el gerente de Urvipexsa.



Por su parte, el concejal de Urbanismo de Cáceres ha recalcado que la encuesta se publicará en la web del ayuntamiento y deberán constar los datos personales de contacto, así como su nivel de ingreso, y también se les solicitará que detallen si algún miembro de la familia tiene algunas necesidades especiales, alguna discapacidad y el grado de las mismas.



El objetivo de esta encuesta, entre otras cosas, "también es adaptar el futuro proyecto de las viviendas a las necesidades reales de los demandantes", ha indicado Leal, que ha insistido en que este registro "es un primer gran paso para el desarrollo de viviendas protegidas, de promoción pública en nuestra ciudad, que lamentablemente llevábamos muchos años sin que se acometieran".



"Somos conscientes de que la falta de vivienda protegida es un problema general que queremos revertir con esta medida y estamos convencidos, a su vez, que contribuirá a la moderación de los precios de la vivienda en general en nuestra ciudad", ha concluido.