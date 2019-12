Junta se "esfuerza" por "preservar y conservar" la Ermita de San Jorge de Cáceres

Ep.



La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha dicho que ha incidido en que la Junta de Extremadura está realizando un "gran esfuerzo" para "preservar y conservar" la Ermita de San Jorge de Cáceres, y ha añadido que "gran parte de esos esfuerzos se centran ahora mismo en conseguir que la ermita pase a titular de titularidad pública, ya que actualmente es de titularidad privada".



En respuesta a una pregunta de Cs sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea, Flores también ha explicado que "paralelamente" los servicios técnicos de la Consejería de Cultura están trabajando para que, "tras un análisis exhaustivo" del monumento, se pueda "decidir cuáles son las actuaciones que deberán acometerse con carácter prioritario" una vez se resuelva "lo referente a su propiedad".



Asimismo, entre otras actuaciones, Nuria Flores ha avanzado que "está previsto una conexión de la ermita desde la vía pecuaria con el fin de garantizar el acceso público a la misma", así como "un cerramiento perimetral de los terrenos para evitar los problemas que puedan causar la explotación ganadera de la finca".



En la misma línea, ha incidido en que "en paralelo" los servicios técnicos de la Consejería de Cultura están realizando "un trabajo de documentación y análisis de la situación real del monumento para decidir cuáles son las actuaciones a llevar a cabo en la ermita".



CIUDADANOS RESPONSABILIZA A LA JUNTA



A su vez, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha reclamado que la Junta consiga la cesión de los propietarios de dicha ermita para que pase el edificio a titularidad pública y se pueda "de una vez por todas intervenir" en el mismo, "para que pueda ser restaurado y conservado con fondos públicos".



En este punto, ha criticado también que la Junta "no ha hecho nada" desde que se conoció el "estado ruinoso" de la Ermita de San Jorge de Cáceres, y ha afirmado que la situación "lamentable" de dicho edificio "sólo tiene un responsable", a su juicio la Consejería de Cultura.



Al respecto, ha añadido que a la Administración regional "se le ha olvidado el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Cultural", toda vez que en 2014 la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta incluyó a dicha ermita en su inventario de patrimonio histórico y cultural, y en virtud de ello dicha administración "son los responsables de velar por la conservación del inmueble".



Asimismo, ha afirmado que la "dejadez de funciones y falta de responsabilidad" de la Consejería de Cultura "están haciendo que la ermita hace unas semanas sufriera el derrumbe de uno de sus muros", así como que en otros momentos en edificio también haya registrado "un incendio" y "actos vandálicos".



De igual modo, Marta Pérez ha incidido en que en este asunto "la mejora y la historia es la que está en juego", porque al igual que en la Ermita de San Jorge de Cáceres --ha apuntado-- "hay cientos de monumentos que se caen y se derrumban" en Extremadura, como --ha citado-- el convento de Garrovillas y el castillo de Trevejo, que "todavía están esperando" a que la Junta acometa "algún tipo de intervención" o "pasen a titularidad un bien inventariado" por la comunidad.



Finalmente, en respuesta a la diputada de Cs, la consejera de Cultura ha insistido en que "no" se puede hacer "nada" desde la Administración regional en la citada ermita "mientras no sea de titularidad pública" porque actualmente el edificio "es de titularidad privada". "Y ese acuerdo está formalizándose en estos momentos para que pase a ser de titularidad pública", ha añadido.