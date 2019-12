Los MIR de Cáceres deciden aplazar la huelga tras alcanzar un "acuerdo medio" con el SES

Ep

Los Médicos Internos Residentes (MIR) de Cáceres han decidido aplazar la huelga que comenzaron una semana tras alcanzar un "acuerdo a término medio" con el Servicio Extremeño de Salud (SES) en la reunión que han mantenido en la tarde de este miércoles durante cuatro horas.



Así lo ha anunciado el portavoz de los MIR de Cáceres, Fernando Cáceres, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con el SES.



Un acuerdo que pasa por una serie de condiciones, que en el caso de la supervisión de Pediatría "se va a definir más", o la incorporación de más adjuntos, "no tanto de contratación sino de refuerzo", o modificaciones en la docencia "para que se puedan hacer más guardias en el Hospital Universitario".



Ante estos compromisos, los MIR han decidido dar un "voto de confianza" al Servicio Extremeño de Salud y aplazar la protesta con el objetivo de dar tiempo a que "se vayan cumpliendo poco a poco" los compromisos del Servicio Extremeño de Salud (SES), ante lo que entienden que "no se puede cumplir todo", por lo que dejan en 'stand-by' hasta el primer trimestre de 2020.



En concreto, ha señalado que la huelga se aplaza hasta que salga la Ley de Gestión y "se vean los frutos de los acuerdos pactados", señalan.



"Se aplaza para ver que todo sigue en orden, ya de cara al próximo contrato de gestión, más adelante", ha avanzado Fernando Cáceres, quien en cualquier caso ha aclarado que la huelga "se aplaza, no se desconvoca.



Por este motivo, ya desde este jueves, 5 de diciembre, los MIR retomarán su actividad con normalidad en Urgencias del Hospital de Cáceres, ha avanzado el portavoz de este colectivo, quien ha admitido que están "cansado, pero relativamente satisfechos".