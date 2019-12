Nace 'Cáceres Viva', nuevo partido impulsado por Francisco Alcántara y Mar Díaz

Ep

Francisco Alcántara y Mar Díaz, concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres tras su marcha de Ciudadanos (Cs), han impulsado la puesta en marcha de un nuevo partido, que se denominará "Cáceres Viva".



El próximo martes, día 10, se hará la presentación oficial de esta nueva formación política en el Hotel NH Palacio de Oquendo, a las 19,30 horas.



Junto al empresario y la profesora, hay otras 16 personas más que representan a la sociedad cacereña procedentes de diversos ámbitos profesionales liberales y que trabajan, fundamentalmente, en el sector servicios, pero también hay representantes de la industria, jóvenes opositores o trabajadores por cuenta ajena.



Algunos de ellos son personas, al igual que Alcántara y Díaz, "desencantadas" de Ciudadanos pero, el propio Alcántara ha insistido en que sería "un error" que este nuevo partido se convirtiera en la puerta para que entraran los que se han marchado de la formación naranja, tras los últimos acontecimientos.



En declaraciones a Europa Press, Alcántara ha señalado que esta nueva formación está abierta "a todos los que quieran aportar algo para tener un peso específico en las instituciones que suponga ir contra el desequilibrio que tiene esta tierra", asegurando que "todo el que quiera ser útil y no quiera un protagonismo personal", tiene las puertas abiertas.



"Queremos personas que no busquen el cargo político como salida profesional", ha insistido Alcántara, que recalca que "nadie vivirá de la política" en esta nueva formación, porque "todo el mundo" seguirá trabajando en sus diferentes esferas profesionales.



La idea es que "sea un partido abierto a toda la sociedad cacereña", ha señalado Alcántara, que ha apuntado que el objetivo se centrará en la búsqueda de inversiones para "luchar contra los desequilibrios que tiene la provincia de Cáceres respecto a otros territorios", ha explicado el fundador de 'Cáceres Viva'.



"En aquellos territorios, donde se han gestado ya partidos nacionalistas o que empiezan a tener una fuerte reivindicación provincial están consiguiendo ya de manera clara una compensación ante esas reivindicaciones", ha subrayado Alcántara en alusión a 'Teruel existe' que ha conseguido un diputado en el Congreso y "a los dos días" ha aparecido en el BOE un fondo de inversiones específico para esa provincia de 30 millones de euros.



Por ello, Alcántara cree que "es positivo" para los cacereños que se ponga en marcha este nuevo partido que "intenta cubrir un hueco" que la sociedad cacereña está demandando. El objetivo de este nuevo partido es estar en "todas" las instituciones posibles con presentación para "poder influir" en sus políticas de inversiones.



"Creemos que un partido político tiene una estructura más eficiente y más organizada que la agrupación de electores", ha explicado, al tiempo que se inclina por una figura similar a 'Por Ávila', un partido que en seis meses consiguió la mayoría en el Ayuntamiento de Ávila.



Así, tras un periodo de análisis "serio" este grupo de personas ha dado un paso adelante para constituir este partido. Para ello se ha creado una gestora constituyente que, en un plazo de seis meses, tiene que materializar la creación de este nuevo partido, que está en su proceso embrionario.