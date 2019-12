188.469 trabajadores provincia de Cáceres recibirán informes vida laboral por SMS o correo

Ep.

Un total de 188.469 trabajadores de la provincia de Cáceres recibirán sus informes de vida laboral que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) les remitirá, bien vía SMS si tienen registrado su teléfono móvil, o por correo ordinario. En Extremadura se remitirá esta información a 502.124 trabajadores en total, de los que 361.460 serán vía SMS y 140.664 cartas.



En la provincia de Cáceres, unas 55.612 personas recibirán una carta con el desglose de su vida laboral, mientras que 132.857 cacereños tendrán esa información a través de sus teléfonos móviles, por lo que recibirán un mensaje remitido por la TGSS con un enlace al que podrán acceder para conocer los datos con total confidencialidad.



El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García y la directora provincial del INSS y de la Tesorería General de Seguridad Social, Maria Alexandra Díaz, han informado este lunes de esta campaña anual de la Seguridad Social sobre la vida laboral de los trabajadores, y han desmentido el "bulo" que se había extendido de que el mensaje que se recibía de la TGSS era un caso de suplantación de identidad para captar datos personales.



"No hay ningún problema y el remitente es efectivamente la Seguridad Social", ha explicado Díaz que, no obstante, ha recomendado que si alguien cree que el mensaje puede ser sospechoso puede acceder a sus datos a través del portal de la Seguridad Social en Internet, siempre con la utilización de su clave personal.



Así las cosas, a lo largo de este mes de noviembre se han enviado ya un 40% de los informes de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores y trabajadoras que han estado algún día de alta en la Seguridad Social en los años 2017 o 2018. En el conjunto de España, van a recibir su informe de vida laboral y bases de cotización 22,5 millones de trabajadores y trabajadoras.



Los que reciben el SMS se les informa que tienen disponible la información en la SEDE Electrónica de la Seguridad Social en el Servicio 'Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores', del apartado Ciudadanos/Informes.



La campaña anual de informes de vida laboral se hizo año a año entre 2011 y 2017 con información relativa al ejercicio anterior, pero no se llevó a cabo en 2018. Por este motivo, en esta ocasión el informe de vida laboral y bases de cotización abarca tanto 2017 como 2018, según ha explicado Díaz en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.



Una vez se reciba la información es necesario comprobar que los datos de su vida laboral y bases de cotización se corresponden con los periodos en que han cotizado y por las bases que lo han hecho. Estos datos son fundamentales a la hora de recibir prestaciones como, por ejemplo, es el caso de las pensiones de jubilación u otras prestaciones como maternidad o paternidad, cuya regulación exige unos periodos mínimos de cotización.



"Además la cuantía de las pensiones se corresponde con las bases de cotización y el número de años cotizados", ha recordado la reponsable provincial de la TGSS.



NOVEDADES DE ESTA CAMPAÑA



En concreto, en el informe de vida laboral y bases de cotización se encontrarán los días que han estado en alta en cada uno de los ejercicios, las situaciones de pluriempleo y pluriactividad, coeficiente a tiempo parcial, si lo hay, y convenio colectivo que ampara en cada situación. Esta última es una de las novedades de esta campaña.



Además, el apartado de Bases de Cotización incluirá las bases de 2017, 2018 y desde enero de 2019 hasta el último periodo de liquidación disponible. A los trabajadores con 60 o más años se les ha ampliado la información de las bases de cotización a los últimos veintiún años, "ya que la cuantía de su futura pensión de jubilación está vinculada con ellas", ha añadido Díaz.



Otra novedad importante es que junto al habitual informe con datos de la situación actual del trabajador, se incorpora un segundo informe bajo el título 'Información de interés de su cotización en el año 2018', que recibirán los trabajadores por cuenta ajena que hayan estado dados de alta en 2018.



Esta información de interés lo van a recibir todos los trabajadores y trabajadoras que hayan estado dados de alta en el año 2018 por empresas que hayan efectuado las liquidaciones de cuotas mediante el Sistema de Liquidación Directa.



La información que va a incluir es la base de cotización por contingencias comunes acumulada anual y gráfico evolutivo de las bases mensuales de cotización de 2018; el importe calculado acumulado de las cuotas de 2018, distinguiendo la aportación de la empresa y la del trabajador, y las relaciones laborales mantenidas en 2018 como empleador de hogar: días de alta e importe de las retribuciones.



También se incluirán las situaciones de incapacidad temporal y de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, en el año 2018; las altas anuladas en 2018 por Autorizados RED, si las hubiera, y la situación sobre el ingreso de cuotas de la Seguridad Social, en los casos en que el trabajador es el responsable del ingreso.