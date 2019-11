El Ayuntamiento de Cáceres se reorganiza con cuatro 'macro' comisiones de 17 miembros

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres va a celebrar el próximo martes, día 3, un Pleno extraordinario y urgente para aprobar la nueva organización municipal, que contaría con cuatro 'macro' comisiones informativas de 17 miembros cada una para poder garantizar la representatividad de los tres concejales no adscritos, debido a la imposibilidad de configurarse como único grupo municipal.

Así, se pasará de las siete comisiones actuales, compuesta por 9 miembros, a las cuatro comisiones de 17 miembros que habrá a partir de las próxima semana.

Estarían formadas por 6 concejales del PSOE, cuatro del PP, dos de Ciudadanos (Cs), dos de Unidas Podemos y los tres concejales no adscritos (Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz), que tendrían que asistir a todas las comisiones.

Las comisiones serían de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Transparencia; Empleo, Recursos Humanos, Régimen Interior, Policía Local y Seguridad Vial; la de Desarrollo Urbano, que tendría las competencias de Urbanismo, Patrimonio, Contratación, Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Accesibilidad y Sostenibilidad.

La cuarta comisión se denominará de Acción Comunitaria, y en ella se incluirían Cultura, Deporte, Festejos, Participación Ciudadana, Barrios, Educación, Infancia, Inclusión, Igualdad LGTBI, Juventud, Mujer, Turismo, Comercio, Empresas, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Mercados.

El alcalde cacereño Luis Salaya ha explicado este viernes la propuesta que ha hecho el equipo de Gobierno y que se llevará al Pleno extraordinaria, ya que no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la primera idea que era configurar comisiones de ocho miembros en las que los tres concejales no adscritos se turnaran.

Esto no ha salido adelante ya que, en el caso de que no pudieran asistir, no podrían contar con suplentes en las reuniones, ya que entonces estarían funcionando de facto como grupo municipal y la normativa municipal no lo ampara, según el informe emitido por el secretario general.

"No ha sido posible llegar a este acuerdo", se ha lamentado Salaya, que achaca a la "traba continua y sistemática" del PP el hecho de que no haya salido adelante esta propuesta que sí apoyaban el resto de grupos.

MÁS OPERATIVIDAD Y MENOS COSTE

Así las cosas, para garantizar la proporcionalidad de la representación del Pleno y para evitar futuras impugnaciones o problemas judiciales, se ha optado por esta fórmula que, según ha explicado el regidor cacereño, permitirá que el ayuntamiento "gane en operatividad" y se "ahorre en costes".

La dieta que cobran los ediles por asistencia a comisión es de 108 euros y ahora, la nueva estructura supone un leve ahorro en el coste mensual.

Y es que también se reduce la periodicidad de las reuniones, de manera que cada comisión se convocará una vez al mes, y las cuatro se celebrarán el mismo día y a la misma hora, una cuestión que no está fijada todavía.

Lo que sí se sabe ya es que las sala de comisiones donde habitualmente se celebran no podrá albergar la nueva composición por problemas de espacio, de manera que las comisiones se celebrarán en el salón de Plenos para comodidad de los concejales.

"Todo esto permitirá ahorrar costes y funcionar con más agilidad en el día a día y una nueva forma de funcionar en este ayuntamiento", ha dicho el alcalde que ha ofrecido este viernes la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para explicar esta nueva situación en el organigrama municipal provocada por la marcha de los tres concejales de sus respectivos partidos, Teófilo Amores de Vox, y Francisco Alcántara y Mar Díaz de Ciudadanos (Cs).

Salaya ha incidido en la "voluntad" del equipo de Gobierno en llegar a acuerdos con los otros grupos políticos para encajar la situación de los concejales no adscritos y ha apostado por esta propuesta "irrefutable" para evitar que el asunto llegara a los tribunales si no se garantizaba la normativa del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y para garantizar la proporcionalidad del Pleno.

Además, ha anunciado que para ahorrar en costes, los concejales socialistas que disfrutan de media liberación y los de dedicación exclusiva asistirán al mayor número de comisiones posibles, ya que ellos no cobran las dietas de asistencia a reuniones de organización.

Salaya espera que el Pleno del martes dé el visto bueno a esta propuesta con el consenso necesario tras una semana de cábalas en la que, según ha indicado a modo de anécdota, ha agotado su cuaderno de notas.

Tras la solución de la representatividad de las comisiones informativas todavía hay que reorganizar también los consejos rectores de los cuatro organismos autónomos y la composición de los consejos sectoriales, por lo que "la semana que viene estrenaré otro cuaderno", ha concluido el alcalde.