Vergeles ofrece más diálogo a los MIR y se compromete a contratar más médicos en 2020

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha vuelto a ofrecer diálogo a los médicos internos residentes (MIR) de las urgencias de Cáceres que han iniciado una huelga que ha calificado como "singular".



Una huelga "rara", ha añadido, cuya convocatoria asegura que no entiende después de que se alcanzara una acuerdo sobre la reorganización del servicio en el que habían participado los propios MIR, y que cuenta con el "compromiso" de incrementar las plantillas de médicos a partir de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020.



"Hemos aprobado un plan en el que hemos llegado a un pacto con los profesionales de las urgencias, donde se incrementa el número de efectivos por una reorganización, con el compromiso de que, a partir de los presupuestos que vienen, podremos contratar más si hace falta", ha señalado Vergeles en una comparecencia ante el Pleno de la Asamblea es jueves.



Una intervención solicitada conjuntamente por Unidas por Extremadura y Ciudadanos, que el consejero ha criticado por considerar que responde a un interés "partidista y oportunista", al tiempo que ha defendido su gestión ante el conflicto.



En concreto, el vicepresidente extremeño ha señalado que en todo momento ha actuado ofreciendo "rigor" en la información ofrecida a la ciudadanía, y en este sentido ha reiterado que la asistencia sanitaria no se está viendo afectada; además de mantener una oferta permanente de diálogo, como así demuestran, ha dicho, las cuatro reuniones celebradas hasta la fecha; y con la intención en todo momento de encontrar soluciones.



En este sentido, sostiene que el planteamiento de las urgencias polivalentes viene a resolver la petición de los MIR de aumentar su supervisión, en el marco de una propuesta en la que han participado los propios residentes, motivo por el cual no comprende que se levantaran de la mesa en la última reunión "de forma unilateral" y transcurridos únicamente siete minutos desde el inicio de la misma.



FALTA DE INVERSIÓN



La comparecencia de Vergeles en la Asamblea ha sido forzada por la petición registrada conjuntamente por Unidas por Extremadura y Ciudadanos, quienes han coincidido en su diagnóstico en que el problema se deriva de una cuestión presupuestaria.



Así, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que la situación en Cáceres tiene muchas similitudes con la que ocurriera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid hace un año. Al respecto, ha señalado que "el diagnóstico común es la falta de inversión en la sanidad pública".



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares, que ha señalado que las guardias de un residente cuestan la mitad que la de un médico de plantilla, ha dicho que el área de salud de Cáceres tiene un "grave problema" cuya resolución necesita "buena voluntad y poner dinero encima de la mesa".



Casares ha insistido en que se trata de una cuestión presupuestaria, ya que si realmente se pudiera solventar con una reorganización del sistema, en ese caso se podría haber alcanzado una solución antes, y no esperar a una "situación límite" como la actual.



COMPARECENCIA OPORTUNISTA



Tras escuchar los argumentos de los grupos que han solicitado su comparecencia, Vergeles ha señalado que los portavoces de Unidas por Extremadura y Ciudadanos "no tienen ni idea de formación sanitaria especializada", y que lo que persiguen es utilizar el conflicto laboral en Cáceres "de forma partidista y oportunista".



Además, ha criticado la "pinza" formada por dos grupos de ideologías tan diferentes para arremeter contra el gobierno socialista, al tiempo que ha señalado que esta situación es consecuencia de la gestión de los gobiernos de derechas en España y también Extremadura.



Vergeles ha defendido que desde que gobierna el PSOE no solo ha aumentado en cantidad la formación sanitaria especializada, con el incremento de las plazas acreditadas, sino que también lo ha hecho en calidad.



Finalmente, ha reiterado que la huelga solo afecta a las urgencias, ya que el resto del programa formativo está "asegurado", así como la atención sanitaria, como ya lo estuvo este miércoles por la tarde coincidiendo con el inicio de la protesta, gracias a los "magníficos profesionales" de la sanidad extremeña.



RESPUESTA "DESAGRADABLE"



La intervención de Vergeles no ha gustado a los tres grupos de la oposición, tanto por el contenido como por las formas. El diputado de Unidas por Extremadura ha reconocido que le ha resultado "desagradable" la alusión a la "pinza" entre los grupos parlamentarios minoritarios, que según ha dicho necesitan unirse para solicitar la comparecencia de un consejero.



Asimismo, ha negado que la petición sea partidista, y en este sentido ha señalado que no cree que el PSOE hubiera hecho algo distinto si estuviera en la oposición. Macías ha defendido que lo que les preocupa a su grupo es la sanidad pública extremeña.



Por otro lado, en respuesta a unas palabras de Vergeles en las que acusaba a la oposición de "espantar" a los médicos de la región, ha replicado que duda que un MIR que se ha formado en Extremadura y que esté a gusto en su trabajo se marche a otra comunidad por unas declaraciones suyas, y que más bien lo hará por la "precariedad laboral" que encuentra en la comunidad.



Por su parte, José María Casares, de Ciudadanos, ha señalado que se queda con las palabras de Vergeles acerca de la contratación de más médicos el próximo año para paliar una "situación caótica" que, ha insistido, si se pudiera solventar con una reorganización del trabajo, se podría haber solucionado ya el pasado mes de marzo.



A su vez, la diputada del PP Elena Nevado, ha reclamado una "solución" que atienda las demandas de los MIR, es decir, le ha pedido que llegue a un acuerdo para ofrecerles más supervisión que es lo que, como médicos en formación reclaman.



Así, ha reprochado a Vergeles que con su falta de respuesta los MIR están "abocados a marcharse", porque "lo que les ofrecen son contratos precarios, estrés, duplicar guardias y pagarlas mal". Elena Nevado ha señalado que Vergeles "ha vuelto a recurrir al insulto y a la mentira", que son los argumentos, ha dicho, de quien no tiene razón.



"Por fin alguien les planta cara aunque usted les amenace, les insulte", ha dicho Nevado en referencia a las palabras del consejero en las que señalaba que se iba a estudiar si unas declaraciones de los MIR sobre la situación de la sanidad podrían causar alarma social.



Finalmente, ha acusado al Gobierno socialista de estar "jugando con la vida de la gente", en tanto que "están poniendo las decisiones en manos de los MIR y de médicos estresados", cuando "la verdad es que falta personal".



Finalmente, la diputada socialista Catalina Paredes ha arremetido contra Unidas por Extremadura por unirse en esta causa a Ciudadanos, un partido que "se dedica a blanquear a los fascistas" en alusión a que gobierna conjuntamente con el PP en comunidades y municipios gracias al apoyo de Vox.



Asimismo, ha criticado que los grupos de la oposición están "sembrando dudas" acerca del "excelente" sistema de formación sanitaria especializada.