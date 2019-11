PP ve "bochornoso" entregar a Guardia Civil Medalla de Concejal en vez de la de Cáceres

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres califica de "lamentable y bochornoso" que el equipo de Gobierno entregara a la Guardia Civil la Medalla de Concejal en lugar de la Medalla de Cáceres, y que se haga responsable al anterior gobierno del PP de este "error" del actual Ejecutivo municipal, ya que "cada año", cuando se entrega la Medalla de la ciudad, "se encarga una nueva para que esté disponible".

A través de una nota de prensa, el portavoz 'popular', Rafael Mateos, ha explicado que en el acto de entrega, que se celebró en la noche de este martes en el Palacio de Congresos, se entregó la Medalla de Concejal.

"No entendemos cómo no se dieron cuenta, ya que ésta y la de Cáceres no se parecen en nada", ha asegurado Mateos.

Y es que la de Cáceres lleva en el anverso el escudo de la ciudad con la inscripción Cáceres Patrimonio de la Humanidad y en el reverso la imagen de la Virgen de la Montaña, con un cordón rojo, mientras que la de concejal lleva el escudo de la ciudad con un cordón morado.

Por ello, el PP "lamenta" el "desprecio de Luis Salaya y su equipo de Gobierno a la ciudad de Cáceres y a la Guardia civil, ya que no se entregó la medalla que se recoge en el reglamento de honores y distinciones", ha señalado.

A Mateos también le parece "lamentable" que quieran "achacar" al PP "su error", destaca el portavoz 'popular', "ya que cuando se entrega la medalla, se encarga una nueva a un joyero para que esté en el Ayuntamiento para la próxima entrega".

En el mes de mayo pasado se compraron medallas de concejal por si alguna era necesaria tras las elecciones, pero no para entregarla como Medalla de la Ciudad, que "fue lo que hicieron ayer" (por este martes), insiste.

"Desde el equipo de Gobierno se ha querido achacarnos un grave error que es fruto de su propia incompetencia, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado en los pocos meses que llevamos de legislatura", concluye Mateos.