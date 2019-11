Cáceres recuerda a víctimas de la violencia de género con un minuto de silencio

Miembros de la Corporación municipal de Cáceres, representantes de diversas asociaciones sociales y ciudadanos en general han participado, en un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de la capital cacereña, en recuerdo y apoyo a las víctimas de violencia de género.

El alcalde, Luis Salaya, acompañado de varios miembros de su gobierno, así como concejales de todos los grupos políticos y los no adscritos, han participado en esta concentración que se repite todos los días 25 de cada mes, convocada por el Consejo Sectorial de la Mujer, pero que esta vez cobra un especial protagonismo al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como siempre, se ha guardado un minuto de silencio y después se ha dado lectura a un manifiesto con el que se lanza un "no" a la violencia machista. Un "no por la mujer que sufre y aguanta por miedo a afrontar sola la vida", o un "no contra quien utiliza su miedo".

También, un "no al que calla la violencia de su amigo", así como, un "no por los niños y niñas que presencian y sufren ese calvario", ha señalado la representante del Consejo de la Mujer que ha leído el manifiesto. Por el contrario, estos colectivos apuestan por la "libertad y por un futuro solidario, que dependen de la educación de los más pequeños". "Una educación en un ambiente de respeto y justicia", según reza en el texto.

Cabe recordar que, en lo que va de 2019, según las cifras oficiales, un total de 51 mujeres han sido asesinadas, cifra que se eleva a 90 si no nos ceñimos a cifras oficiales referidas a que el feminicida sea pareja, expareja o relación sentimental.

En total han sido 1.027 mujeres desde que se recogen cifras oficiales en 2003, y han quedado en orfandad 275 menores desde 2013. Cabe recordar que el teléfono de atención a víctimas de la violencia de género es el 016, el cual no deja rastro de llamada en la factura pero conviene borrarlo del registro de llamadas del teléfono.

MANIFESTACIÓN ESTA TARDE

Aparte del minuto de silencio de esta mañana, la Comisión Feminista 25N de Cáceres, compuesta por diversas asociaciones, ha convocado una manifestación para esta tarde con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia la Mujer, a la que también se sumarán miembros de la Corporación municipal cacereña.

La cita saldrá a las 18,00 horas desde la fuente luminosa del Paseo de Cánovas y llegará a la Plaza Mayor, donde se hará una representación de danza, se leerá un manifiesto y se pronunciará el nombre de las víctimas de esta lacra social.

A través de estas performances y la lectura del manifiesto se pretende denunciar cualquier tipo de violencia y se instará a las instituciones y a la ciudadanía a la lucha continuada hasta el fin de la misma, tal y señaló en la presentación de este acto Inmaculada Clemente, representante de la Plataforma Mujeres por la Igualdad, una de las organizaciones que auspicia esta convocatoria junto a la Asamblea Feminista de Cáceres, Juventud Comunista de Extremadura, o Estudiantes en Movimiento, entre otras.

En la Plaza Mayor de Cáceres se realizarán varias lecturas teatralizadas de tres relatos de la obra 'Remos de Plomo' de la escritora, y durante mucho tiempo fiscal de Violencia de Género, Susana Gisbert, a cargo de Marisol Verde, Elisa Blazquez y Leticia Cano.

A través del manifiesto este colectivo recordará que, además de la violencia física, existe también "la psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patriarcal, la violencia ambiental, la violencia institucional, la violencia laboral o la violencia mediática", según recoge el texto.