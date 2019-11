Salaya: Será "muy difícil" encajar situación concejales no adscritos organigrama municipal

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reconocido que será "muy difícil" encajar la situación de los tres concejales no adscritos en el organigrama del Ayuntamiento de Cáceres, tras la petición de estos de querer formar un grupo municipal, ya que la jurisprudencia que existe al respecto es "contradictoria".



"Es una situación muy difícil y no hay garantía de que la solución que se adopte sea la correcta", ha señalado el regidor cacereño, que ha explicado que se ha solicitado al secretario un informe jurídico para dar solución a esta situación, que ha provocado el hecho de que tres concejales hayan abandonado los partidos con los que confluyeron a las elecciones municipales de mayo, Teófilo Amores (Vox), Francisco Alcántara y Mar Díaz (Ciudadanos).



Ese informe, que según ha explicado Salaya, se basará en la jurisprudencia que existe al respecto por parte del Tribunal Constitucional, podría estar a principios de la próxima semana y, en base a él, el equipo de Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre la petición de los tres ediles de formar un grupo municipal, lo que le daría derecho a un despacho propio y a tener un secretario-administrativo.



"No es un asunto nada sencillo porque hay jurisprudencia contradictoria en este asunto, ya que hay situaciones parecidas a las que se les ha dado soluciones diferentes", ha recalcado Salaya en declaraciones a los medios tras la celebración del Pleno ordinario de noviembre.



Así, el alcalde ha señalado que su obligación es "garantizar" que "todos" los concejales dispongan de los medios necesarios para ejercer su labor, pero a renglón seguido, ha asegurado que "los servicios jurídicos del ayuntamiento determinarán cuáles son esos medios".



"Tendremos que ver cómo se ha ido solucionando en otros lugares donde ha habido esta situación porque ni la normativa es clara ni la jurisprudencia es armónica respecto a esta situación", ha subrayado al tiempo que ha aclarado que la intención del equipo de Gobierno es "evitar" que el asunto se judicialice y si no se puede evitar, que por lo menos se "haya tomado la decisión más correcta".



Por eso, ha confiado en el trabajo "intenso" y "complejo" que está haciendo el secretario para elaborar ese informe que será sobre el que se tomarán las decisiones.



El asunto está en dilucidar si el Reglamento de Organización Municipal (ROM) pone limitaciones que contradice una ley superior o no, y dirimir si los tres concejales tienen derecho a formar ese grupo. "Intentaremos actuar con sentido común y que esto no llegue a los tribunales y que la solución sea del agrado de todos", ha insistido Salaya.



En sus declaraciones también se ha referido a los "problemas" que supondría que cada uno de los tres concejales no adscritos se representara de forma individual, por el asunto de la proporcionalidad en las comisiones informativas. Y por eso, hay que tomar una decisión "armónica" porque "nadie tiene interés" en que las comisiones sean de 15 miembros, ni en ser miembro de todas las comisiones, por lo que habrá que "casar" esta realidad con la "legalidad", ha insistido.



La idea es que las comisiones informativas sigan teniendo nueve miembros como hasta ahora y en que se cambie "lo menos posible" la organización del ayuntamiento y que, además, esta nueva situación no repercuta en las arcas municipales.



"En la organización del trabajo del equipo de Gobierno es muy difícil encajar comisiones de quince miembros y queremos buscar una solución, porque el PSOE es el mayoritario y eso genera una representatividad que supondría una situación muy complicada", ha concluido.