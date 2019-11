Comisión para estudiar futuro antiguo hospital provincial Cáceres se reúne próxima semana

Ep.

La comisión que ha creado la Diputación de Cáceres para estudiar y analizar el futuro uso del antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña, se reunirá el próximo día 27 para ir dando pasos sobre las actividades que podría acoger el inmueble, y la forma de gestión que podría ser pública, privada o mixta, según ha asegurado este martes el presidente en funciones de la institución provincial, Carlos Carlos.



Carlos ha explicado que esa comisión, formada por políticos de los diferentes grupos con representación en la diputación y técnicos provinciales, pondrá sobre la mesa la situación actual del inmueble una vez que la Junta de Extremadura ha trasladado los servicios sanitarios que se prestaban, a excepción del Punto de Atención Continuada (PAC), que sigue allí a la espera de una nueva ubicación.



"No nos vamos a precipitar en la toma de decisiones y se contará con el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, y la decisión se tomará en esa comisión en el momento que lleguen ofertas y se analicen", ha dicho el presidente en funciones, que asegura que no se ha decidido ni la actividad, ni el modelo de gestión.



De momento, siguen llegando propuestas y, de hecho, Carlos Carlos se reunirá este miércoles con el Círculo de Empresarios de Cáceres que también "quieren contribuir" a aportar ideas que dinamicen la ciudad en el aspecto económico, social y laboral.



Mientras tanto, el Presupuesto de la institución provincial para 2020 no contempla ninguna partida presupuestaria destinada al edificio, ya que ahora mismo los servicios técnicos de Infraestructuras están realizando un estudio para saber cuál es la situación del inmueble para conocer de "forma exhaustiva" las condiciones en las que está.



"Dependiendo de cómo esté el edificio se podrá destinar a una actividad o a otra, y entonces se decidirá el modelo de gestión", ha concluido a preguntas de los medios sobre este asuntos en la presentación de los Presupuestos de la institución provincial para 2020, en la que ha explicado que también se está cuantificando el coste de mantenimiento del edificio.