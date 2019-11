Cs cesa a Francisco Alcántara como portavoz en el Ayuntamiento de Cáceres

Rd./Ep.

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido, por la mayoría de sus miembros, cesar a su actual portavoz Francisco Alcántara, tras la apertura de su expediente disciplinario por las "duras críticas" vertidas contra el partido que "podrían infringir la normativa disciplinaria interna".



Además, el grupo ha designado como nueva portavoz a la edil de la formación naranja Raquel Preciados. La actual portavoz junto a Antonio Ibarra y Antonio Bohigas se desmarcan al mismo tiempo de las declaraciones realizadas por Alcántara durante los últimos días en medios de comunicación locales por "faltar de forma flagrante a la verdad", asegura el grupo municipal en una nota de prensa.



Cabe recordar que la dirección regional de Cs ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido de militancia de forma cautelar a Francisco Alcántara, hasta ahora portavoz en el consistorio cacereño, que en la noche electoral del pasado 10 de noviembre pidió la dimisión de Albert Rivera por la debacle electoral.



El pasado viernes, en una rueda de prensa, calificó la apertura de su expediente de "vergüenza democrática" y acusaba a Cs en Extremadura de ser un "ejemplo de nepotismo y enchufismo".

Asimismo pedía la dimisión del coordinador regional, Cayetano Polo, tras el resultado de la formación naranja en Extremadura, donde perdió los dos diputados nacionales que obtuvo en abril.



Tal y como informó Europa Press, Alcántara no se planteaba irse del partido ni formar parte del grupo de no adscritos junto a Teófilo Amores, sino "trabajar" por la regeneración de Cs. Además, aseguró que seguía siendo el portavoz municipal porque su suspensión cautelar no le eximía de esa responsabilidad.



Ahora, sus compañeros del grupo municipal han decidido cesarle de sus funciones, tal y como recoge la nota de prensa con el voto de Raquel Preciados, Antonio Bohigas y Antonio Ibarra. La otra concejala del grupo que no se ha pronunciado es Mar Díaz.