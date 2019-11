PSOE mantiene que gobernará en solitario en Cáceres ante las crisis de Cs y Vox

Ep

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha mantenido este viernes que el PSOE seguirá gobernando en solitario en la ciudad, y descarta apoyos o incorporaciones de otros concejales al equipo de Gobierno, tras la crisis que ha surgido en Ciudadanos, que ha abierto un expediente disciplinario a su portavoz, Francisco Alcántara, y la salida de Teófilo Amores de Vox, que ha pasado a ser concejal no adscrito.



Un grupo mixto que podría engordar con la incorporación de Alcántara si finalmente se decreta su expulsión de Ciudadanos, algo que no ha querido valorar el portavoz socialista, quien ha dicho que se trata de "una crisis de Ciudadanos", y que el Gobierno local "no valora los problemas internos del resto de partidos".



"Nosotros estamos centrados en solucionar los problemas de los cacereños y no valoramos otro tipo de circunstancias", ha recalcado Licerán, al tiempo que ha insistido en que serán "los nueve miembros del equipo de Gobierno los que gobiernen la ciudad durante los cuatro años de legislatura", con lo que descarta la entrada de otros ediles en el Ejecutivo local.



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Licerán ha recalcado que el debate sobre un posible gobierno de coalición se "acabó el día de la toma de posesión" de Luis Salaya como alcalde el 15 de junio y ahora, el PSOE "está centrado en solucionar los problemas de los cacereños en estos cuatro años".



Cabe recordar que el portavoz de Cs, Francisco Alcántara, ha reconocido este viernes en una rueda de prensa que, tras los resultados de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, se había llegado a un acuerdo entre PSOE y Cs para formar un gobierno de coalición, pero la dirección de la formación naranja obligó a sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Cáceres a abstenerse, con lo que se propició la investidura del socialista Luis Salaya, pero sin un apoyo expreso y sin entrar en el gobierno.



Ahora, con la crisis abierta en el seno de Ciudadanos y la salida de Teófilo Amores como concejal de Vox, el gobierno de Salaya no contempla cambios en su estructura y mantiene la intención de gobernar en solitario durante toda la legislatura.



No obstante, debido a su minoría sigue necesitando de apoyos externos para sacar adelante propuestas como la de los Presupuestos para 2020, cuyo borrador está en manos de Intervención. "En cuanto se emita un informe se iniciará el proceso de aprobación de las cuentas municipales para el año que viene", ha concluido el portavoz a preguntas de los medios sobre este asunto.