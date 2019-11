Cáceres concluye la instalación de tecnología del proyecto 'Patrimonio inteligente'

Ep.

La ciudad de Cáceres ha concluido ya la implantación de un sistema de sensorización en varios edificios de interés turístico para poder conocer el estado de conservación de los inmuebles y contabilizar el número de visitantes, entre otras posibilidades.

Se trata de una parte del proyecto 'Cáceres patrimonio inteligente' que ha implantado la empresa Indra Sistemas, con un presupuesto de 1,82 millones de euros, y que está incluido dentro del programa Red.es, dotado con 3,78 millones en total.

Los edificios elegidos para contar con esta tecnología en esta primera fase ya tienen en su interior el sistema de conteo de personas, cuatro de ellos domotizados.

Además, otras cinco cámaras se han situado en zonas abiertas de la Ciudad Monumental cacereña para completar el sistema, y ahora toca analizar todos esos datos para poder volcar la información en una estrategia de actuación y gestión.

El concejal de Turismo y de Innovación, Jorge Villar, ha explicado que se trata de un proyecto "emblemático" que servirá de modelo para otras ciudades a nivel nacional.

Ahora mismo, ya está instalada la tecnología de sensorización y domótica y la semana pasada se realizó una auditoría por parte de Red.es para verificar que "todo está funcionando bien". Ahora la cuestión es que se está recibiendo "una gran cantidad de datos" y hay que ponerlos en orden e interpretarlos.

"El proyecto está casi terminado y pronto tendremos noticias para poder gestionar Cáceres como un producto turístico unificado", ha dicho el edil, que apunta que todos estos datos servirán para diseñar estrategias futuras de cómo gestionar el patrimonio.

Una tarea que en Cáceres es "compleja" debido a la estructura de la ciudad, ya que la oferta patrimonial no es de un solo monumento, como pasa en otras ciudades como Granada con La Alhambra, sino un espacio abierto en un conjunto histórico que tiene múltiples propietarios y gestores privados y públicos, ya que los edificios pertenecen a instituciones como la Junta, la Diputación, el Obispado o propietarios privados, y "tener una gestión unificada de estos espacios no es fácil", ha incidido el concejal que, no obstante, considera que "a través de herramientas tecnológicas se puede llegar a ello.

Cabe recordar que los edificios en los que se han situado estos mecanismos de sensorización son la concatedral de Santa María, el Centro de Interpretación de la Semana Santa Cacereña, la Torre de Bujaco y el Museo Municipal.

Esta primera fase del proyecto 'Cáceres patrimonio inteligente' incluye el establecimiento de los mecanismos automáticos que permitirán conocer en tiempo real el estado de conservación del patrimonio, así como los consumos energéticos y el grado de humedad de cada edificio y todos aquellos valores que facilitan actuar de forma inmediata ante cualquier modificación de los mismos.

Asimismo, se han instalado cámaras que permitirán conocer la cantidad de turistas que visitan Cáceres. La Escuela de Bellas Artes, el Ayuntamiento, el Hotel Don Fernando, la Iglesia de San Francisco Javier y la Casa Moraga disponen ya de estos sensores que, situados en el exterior de los mismos, permitirán facilitar, entre otros, datos fiables del número de visitantes que acuden a la ciudad.

También están ya instalados todos los sensores de conteo de personas en el interior de diferentes ubicaciones turísticas estratégicas de la ciudad. Se ha elegido 18 edificios especialmente significativos, por los que habitualmente transitan la mayoría de los turistas que visitan Cáceres.

La concatedral de Santa María, la iglesia de San Mateo, el Palacio de los Golfines de Abajo, el Palacio de los Becerra, la iglesia de San Francisco Javier, el Museo de Cáceres, el tramo de muralla de Bujaco-Arco de la Estrella-Púlpitos, el Baluarte de los Pozos, la cripta de San Francisco Javier, la Torre del Horno y el Museo Municipal cuentan con este dispositivo.

También se han instalado en el Palacio y la Torre de las Cigüeñas, la ermita de San Antonio, los restos romanos del Palacio de Mayoralgo, la iglesia de Santiago, el centro provincial de artesanía del Palacio de Carvajal, el centro de artes visuales Helga de Alvear, la Torre de Espaderos y el Palacio de Moctezuma, que han sido los lugares elegidos para albergar estas cámaras.