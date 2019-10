ONG denuncian daños provocados por "bochornoso espectáculo" en Garganta de los Infiernos

La Coordinadora de ONG Ambientales de Extremadura ha denunciado este martes los "daños ambientales" provocados por el "bochornoso espectáculo" de luces y fuegos artificiales celebrado este pasado fin de semana en la Garganta de los Infiernos.

Así pues, asociaciones como Adenex, AMUS, ANSER, DEMA, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas Extremadura, Fundación Global Nature, GRUS Extremadura, SEO/BirdLife y Sociedad Extremeña de Zoología, se han mostrado "indignadas" por el espectáculo de luces, megafonía y pirotecnia montado en el corazón de la propia Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, como parte de los actos de celebración de su XXV Aniversario.

En concreto, a través de una nota de prensa, la Coordinadora de ONG Ambientales ha explicado que en esta celebración se realizaron varios actos conmemorativos "completamente normales", aunque otra parte de las celebraciones fue diseñada y ejecutada como una "verdadera agresión a los valores que precisamente representa la única reserva natural que existe hasta la fecha en Extremadura".

"Nos referimos concretamente al espectáculo de luces y pirotecnia que tuvo lugar en el paraje llamado 'Los pilones', la zona más representativa y singular de esta Reserva Natural, donde el agua de la Garganta de los Infiernos ha labrado una sucesión de pilones o marmitas gigantes excavadas en la piedra por la erosión fluvial, en lo que constituye uno de los ejemplos más bellos de toda España de este fenómeno erosivo", ha explicado.

Y es que, en su opinión, este hecho se trata de "una agresión más" sobre una zona a la que los gestores del espacio protegido y los ayuntamientos del entono "están acostumbrados al considerar más como un parque de atracciones que como una verdadera reserva natural".

Así, considera que el resultado de esta "controvertida gestión" del espacio natural protegido ha sido "su abandono por parte de varias de las especies más emblemáticas que lo habitaban".

Además, según los datos disponibles, no queda en la Reserva ni en sus inmediaciones "ninguna de las parejas de cigüeña negra y alimoche que existían en el momento de su declaración hace 25 años".

También han indicado las asociaciones que le llama la atención que las ONG conservacionistas regionales recibieron una placa conmemorativa durante el acto de celebración en la misma mañana del sábado, junto con el resto de partes implicadas en la constitución de esta Reserva Natural.

"Agradecemos el gesto, pero entendemos que no sirve de nada premiar a la sociedad civil, a las administraciones locales y a diferentes organismos por constituir algo que debiera ser un modelo de gestión en conservación en el contexto Del Valle del Jerte y, por desgracia no solo no lo es, sino que puede considerarse como un verdadero ejemplo de mala gestión y de nula sensibilidad ambiental entre los responsables de todas las administraciones implicadas en dicha gestión, acostumbradas a no escuchar e incluso, menospreciar las recomendaciones de las ONGs ambientales", han aseverado.

Por ello, han exigido a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura que "depure responsabilidades" sobre los hechos acaecidos durante esta celebración y que invierta en un "verdadero plan de gestión en conservación" y en una estrategia de educación ambiental que promueva los valores naturales de esta reserva, proponiendo en vista de lo acontecido un "curso intensivo de ecología y sensibilización ambiental para los técnicos y responsables políticos de los ayuntamientos del entorno, de la Diputación Provincial y de la propia Dirección General de Transición".

Finalmente, han indicado que desconocen de dónde proceden los fondos para la realización de este acto, pero, en su opinión, resulta "desconcertante" que se destine dinero público a este tipo de "performance antinatural" cuando se supone que "no hay dinero para tareas de conservación y educación ambiental en la región".