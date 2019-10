Salaya ve una "tomadura de pelo" que empresa de mina de litio presente el mismo proyecto

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, considera una "tomadura de pelo" que se haya presentado el mismo proyecto de la mina de litio en la Sierra de la Mosca para iniciar nuevamente la tramitación del permiso de investigación, ya que "es el mismo plan que llevó a una apertura de un expediente en el ayuntamiento", por lo que espera que, si se concede ese permiso de investigación, "esta vez, no actúen de la misma forma".

"En este ayuntamiento haremos todos los esfuerzos para que la investigación, sea positiva o no, termine en que no se puede extraer el mineral en la Sierra de la Mosca, porque es una zona en la que el Plan General Municipal no permite el uso extractivo, y nosotros no vamos a cambiarlo", ha reiterado.

Ante la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la exposición pública del proyecto de restauración y el permiso de investigación solicitado, Salaya ha vuelto a reiterar que la empresa promotora Tecnología Extremeña del Litio (TEL), participada por Infinity Lithium y Sacyr, "no tiene ni un cómplice" en el consistorio cacereño, por lo que la oposición al proyecto se hará "con todas las herramientas posibles".

En el periodo de alegaciones, el ayuntamiento presentará un informe técnico en el que se reiterará que el Plan General Municipal (PGM) "no permite el uso extractivo" por lo que el proyecto llegará "a vía muerta", ha incidido el regidor, que insiste en que aunque el permiso de investigación aclare que hay litio en la zona, el resultado será que "no lo pueden extraer".

Además, Salaya ha subrayado que el ayuntamiento estará "especialmente vigilante" con la apertura de caminos para que no se excedan los límites necesarios y que se lleven a cabo "en la medida justa" para "preservar y defender" el entorno de la Sierra de la Mosca, "al máximo posible", ha señalado el alcalde que también tiene atribuidas las competencias en Medio Ambiente.

"TODOS LOS PEROS POSIBLES"

"En el informe que emita el ayuntamiento se pondrán todos los peros que sea posible poner", ha manifestado, al tiempo que recuerda que el Ayuntamiento de Cáceres mantiene abierto un expediente disciplinario a la empresa respecto a las catas que realizó en la zona con el primer permiso de investigación que se le concedió y que obliga a restaurar la zona y devolverla al estado inicial.

Así, respecto a la etapa anterior, el consistorio "exigirá" que se restaure la zona "como es debido" y, en cuanto a la nueva etapa, se informará de la imposibilidad de obtener un permiso extractivo en la zona y, si finalmente se concede el permiso de investigación "seremos extraordinariamente vigilantes con que se cause el menor daño posible durante esta investigación a la Sierra de la Mosca", ha reiterado este miércoles en rueda de prensa a preguntas de los medios sobre este asunto.

No obstante, Salaya da por hecho que se obtendrá ese permiso de investigación "porque ya se concedió hace tres años", y en ese caso, el ayuntamiento tendrá también que conceder un permiso municipal de obra para realizar la investigación.

"En lo que tenga que ver con procedimientos administrativos cumpliremos la ley rigurosamente, y en lo que tenga que ver con la decisión política, nos opondremos sistemáticamente", ha dicho.

Si finalmente el ayuntamiento se "ve obligado" a conceder ese permiso de obra, "se vigilará mucho desde el primer día para parar las obras o abrir un expediente desde el primer momento en el que se detecte un incumplimiento", ha recalcado.

"Los cacereños y cacereñas pueden tener claro que el ayuntamiento va a estar muy vigilante en este proyecto en todo momento y que, desde luego, a la empresa que está promoviendo el proyecto y a la que lleva la comunicación, el mensaje que le lanzamos muy claro es que en el Ayuntamiento de Cáceres no tienen ni un cómplice y que la oposición al proyecto va a ser firme", ha concluido Salaya.