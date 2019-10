Gobierno Cáceres advierte de la merma de ingresos en las arcas municipales

Ep

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha concluido la primera ronda de contactos con "todos" los grupos municipales, "de una manera informal", y de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales para 2020. En el encuentro ha advertido a la oposición de cómo están los ingresos de las arcas municipales ya que, debido a la bajada del IBI de la anterior legislatura y a que este año no se ingresará el canon del agua, las cuentas se verán mermadas en más de tres millones de euros, lo que afectará a las inversiones y a los servicios públicos.



Así lo ha explicado el portavoz municipal, Andrés Licerán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha indicado que se ha mantenido una primera toma de contacto con los partidos políticos con representación municipal (PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y al ahora concejal no adscrito), a los que se ha pedido también que aporten ideas para incorporar al presupuesto.



"Estamos muy preocupados por esa previsión de ingresos", ha espetado el portavoz, que ha recordado que las dos rebajas de IBI aprobadas por PP y Ciudadanos han hecho que los ingresos "bajen muchísimo", lo que "afectará directamente a la calidad de los servicios públicos, a las inversiones que se puedan realizar y a las mejoras que necesita la ciudad para dinamizar la economía".



Por ello, ha calificado de "irresponsabilidad" la actitud del anterior equipo de Gobierno porque esa bajada del impuesto del IBI, que supuso unos ocho euros más en los bolsillos de los cacereños, "hará que la economía del ayuntamiento esté muy afectada".



Respecto a la posibilidad de pactar con el exconcejal de Vox y ahora edil no adscrito, Teófilo Amores, Licerán ha señalado que su actitud "siempre" ha beneficiado la acción del equipo de Gobierno porque "es muy propositivo" y "ha venido a trabajar", ha dicho.



Según Licerán, "en ningún momento" el equipo de Gobierno se ha sentido "incómodo" hablando con Amores cuando estaba en Vox porque "sus propuestas siempre han puesto a Cáceres por delante de todo y si esa es la labor que pretende hacer, seguiremos igual de cómodos".



"Nos ha propuesto muchas cosas y no descartamos el acuerdo de presupuestos con ningún partido, esté en Vox o no adscrito, las puertas están abiertas para llegar a un acuerdo porque Teófilo Amores está en disposición de buscar lo mejor para la ciudad", ha subrayado.