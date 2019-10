Teófilo Amores propone una ruta turística por patios de la ciudad monumental de Cáceres

Ep.

El hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, y ahora concejal no adscrito, ha presentado al equipo de Gobierno un total de 25 propuestas en estos cuatro meses de legislatura que incluyen, entre otras medidas, una ruta turística por los patios públicos y privados de la ciudad monumental, la creación de la figura de un 'community manager' en la Policía Local o la realización de grandes murales en laterales de edificios.

Amores ha informado este jueves en rueda de prensa de las medidas que ha hecho llegar al Gobierno local "por escrito y de forma detallada" para que las ponga en marcha a lo largo de la legislatura ya que, según ha dicho, su intención es "trabajar por Cáceres y los cacereños". "Yo no me he sentido en la oposición sino en la colaboración", ha subrayado.

Entre esas propuestas está la creación de un itinerario turístico por los 36 patios cacereños públicos y privados que el concejal ha catalogado y documentado, lo que podría suponer una ruta de unas 10 horas que ayudarían a aumentar las pernoctaciones de los visitantes a la ciudad.

Para crear esta ruta, Amores ha inventariado los patios susceptiblres de ser visitados y ha realizado un mapa con su ubicación que recoge, además, una sugerencia de recorrido.

Además, ha propuesto la colocación de fuentes, tanto ornamentales como para beber en el caso antiguo, así como que se recupere la que existió en la calle Zapatería.

En materia de turismo, también ha pedido que se recupere la calle Castillo como ámbito urbano "con un fuerte potencial como atractivo", que se realice un catálogo fotográfico de los 1.400 escudos que existen en la ciudad, que se potencien itinerarios de paseo por la ciudad por parte de particulares y que se reflejen en la web municipal, o que se fomenten rutas senderistas por el término municipal y la provincia.

A este respecto, Amores ha puesto a disposición del Ejecutivo cacereño un total de cinco rutas senderistas por Rincón de Ballesteros, así como otras 26 por el término municipal de la ciudad y 57 por el resto de la provincia, que suponen en total algo más de 1.451 kilómetros de recorrido a pie.

También pide la señalización de la Vía de la Plata a su paso por el término municipal de Cáceres, desde Aldea del Cano a Casar de Cáceres.

El concejal no adscrito ha solicitado que se modifique la concesión de tarjetas de aparcamiento a personas con discapacidad, ya que el diseño es "muy fácil de falsificar", ha dicho Amores, que pide que se establezca la obligatoriedad de renovar el permiso de forma anual o bienal.

COMMUNITY MANAGER Y WYNWOOD WALLS

Entre las propuestas promovidas por Teófilo Amores está la creación de la figura del 'community manager' en la Policía Local para "acercar" la institución a los ciudadanos y "comunicar mejor y con más frecuencia" indicaciones sobre seguridad ciudadana y novedades en materia de tráfico, al igual que hace otros cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Asimismo, quiere que se aprovechen la "mayor parte" de los laterales de edificios, frontales y muros y paredes lisas, para tratar de hacer en Cáceres "algo parecido" al Wynwood Walls de Miami, que consiste en la creación de grandes murales de grafiti artístico urbano, similar a la iniciativa que se está llevando a cabo en la calle Hernando de Soto, pero trasladado al resto de la ciudad.

En materia de seguridad también ha solicitado a la Concejalía de Seguridad la intervención de la Policía Local para vigilar y proteger zonas como la plaza de la Concepción y las calles Paneras y Moret donde, los fines de semana, según ha dicho, se producen altercados de orden público y ruidos que molestan a los vecinos y a los viandantes.

Entre las propuestas figura también la creación de una web exclusiva de información sobre las actividades culturales de la ciudad en la que fuera posible que "todas las personas o instituciones que vayan a desarrollar dicas actividades puedan examinar previsiones de actos y subir los propios de modo directo", ha dicho Amores, que busca una difusión "fácil y completa" de toda la oferta cultural de la ciudad.

A la Concejalía de Asuntos Sociales y de Comercio ha propuesto la creación de un logotipo 'Establecimiento accesible', con el que se incentive y premie a aquellos negocios que eliminen barreras arquitectónicas que impidan o dificulten el acceso a personas con movilidad reducida, para lo que propone un incentivo económico para la realización de las adaptaciones de los edificios.

Amores ha pedido también un curso de lengua de signos para los concejales que lo deseen con el objetivo de poder "recibir y despedir a las personas sordas en su lengua", y que se actualice el "bando del silencio" dadas las "deficiencias jurídicas que tiene el bando actualmente en vigor".

Una intervención en el terraplén entre la avenida de Hernán Cortés y las pistas deportivas de la plaza de Albatros; la firma de un convenio con la Cámara de Comercio para enriquecer el Archivo Histórico Municipal; la celebración del Día de Extremadura de 2020 con una gran participación ciudadana, o que se faciliten locales a las asociaciones de vecinos, son otras de las propuestas que Amores ha trasladado al Gobierno de Luis Salaya.

A lo largo de estos meses como concejal, Amores también ha emitido un comunicado de contenido jurídico en el que recoge que las normas de accesibilidad no se pueden aplicar a las calles Alzapiernas y Sánchez Varona.

Asimismo, el próximo jueves presentará al Pleno ordinario una moción para pedir que los nombres de las calles de la ciudad se cambien por personajes locales.

La lista de 25 propuestas se completa con la recuperación de la Fiesta del árbol para que los escolares ayuden a la reforestación de los alrededores de la ciudad y la creación del premio de teatro 'Társila Criado'.

"Yo he venido a trabajar por Cáceres y los cacereños y eso es lo que voy a hacer", ha concluido el concejal, que asegura que desde que tomó posesión no ha faltado "ni un solo día laborable" a su trabajo en el ayuntamiento, al que acude "unas cuatro o cinco horas al día".